सुदन र बालेनका सहयोगी कुमारले भेटे प्रधानमन्त्री, जेनजीसँगको सम्झौताबारे राखे चासो

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा गुरुङले सरकार र जेनजीबीच हुन लागेको सम्झौतामा भएको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १७:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरी सरकार र जेनजीबीच सम्झौतामा भएको प्रगतिबारे चासो राखेका छन्।
  • गुरुङले सम्झौताको प्रक्रिया चाँडो टुंग्याएर राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताए।
  • उनले आन्दोलनमा गएका युवालाई प्रहरीले धरपकड गरेको र धरौटी तिर्न नसक्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा जानुपरेको गुनासो राखेका छन्।

२३ मंसिर, काठमाडौं । जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटमा गुरुङले सरकार र जेनजीबीच हुन लागेको सम्झौतामा भएको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनलाई वैधता दिने गरी सम्झौताको प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै उनले आन्दोलनमा गएकै कारण कतिपय युवालाई प्रहरीले धरपकड गरेको, धरौटी तिर्ने रकम नभएर पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा जानुपरेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

गुरुङसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहका सचिवालय सदस्य कुमार बेन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए ।

नेपाल जेनजी फ्रन्टले २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहका माग, जनभावना र राजनीतिक सन्देशलाई संस्थागत रूप दिन तयार गरेको ९ बुँदे विस्तृत सम्झौतापत्रको मस्यौदा २५ कात्तिकमा सरकारलाई बुझाएको थियो

तर, जेनजीहरूले बुझाएको यो मस्यौदालाई लिएर निरन्तर संवाद भएपनि निचोडमा पुग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले गएको सोमबारभित्र सम्झौता गर्ने आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म यसले गति लिएको छैन । मंगलबार जेनजी अगुवा गुरुङले सोही सम्झौताको कार्यान्यवनबारे चासो राखेका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दियो ।

गुरुङले तत्कालीनका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ नगरेको भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा माग्दै आएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा दमनको आरोप खेपिरहेकाहरूमाथि अनुसन्धान अघि नबढाइएको भन्दै गुरुङले सरकारप्रति समेत असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।

कुमार बेन सुदन गुरुङ
