+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

155/7 (20)
विराटनगर किंग्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

20/3(4.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

९४ बलमा १३६ रन आवश्यक

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

155/7(20)
vs

विराटनगर किंग्स 2025

20/3(4.2)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
155/7 (20)
VS
९४ बलमा १३६ रन आवश्यक
विराटनगर किंग्स 2025
20/3 (4.2)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधा अवधि थपियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १७:५६
केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका आईएमएफका एसिया तथा प्रशान्त विभागका निर्देशक डा. कृष्ण श्रीनिवासन (बायाँ) र नेपाल मिसन प्रमुख डा. सरवत जहाँ (दायाँ) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटघाट गर्दै ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईएमएफले नेपालमा सञ्चालन भइरहेको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को अवधि चार महिना थप गरी ११ मे २०२६ सम्म पुर्‍याएको छ।
  • ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ र यसले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति विकास गरेको छ।
  • आईएमएफकी नेपाल मिसन प्रमुख डा. सरवत जहाँले चार महत्वपूर्ण संरचनात्मक बेन्चमार्क बाँकी रहेको र ती पुरा गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।

२३ मंसिर, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपालमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को अवधि चार महिना थप गरेको छ ।

१ डिसेम्बर (१५ मंसिर)मा आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड बैठकले नेपालले ईसीएफको म्याद चार महिना थप गरी ११ मे २०२६ सम्म पुर्‍याउन गरेको अनुरोधलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

ईसीएफको सातौं तथा अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त समय पुगोस् भन्नका लागि यो कार्यक्रमको अवधि थप गरिएको आईएमएफले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

सन् २०२२ को जनवरी १२ मा आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले ३८ महिनाको ईसीएफलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले २८ करोड २४ लाख एसडीआर अर्थात् ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरअनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिएको थियो । त्यो ऋणको अन्तिम किस्ता आउन बाँकी छ ।

१ मे २०२३ मा यो कार्यक्रमलाई ११ जनवरी २०२६ सम्मका लागि अवधि थप गर्ने निर्णय आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले गरेको थियो ।

त्यसबेला कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेकाले त्यसको सामना गर्न सहयोग गर्नु, समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु र गरिब तथा जोखिममा रहेका जनतालाई संरक्षण गर्नु कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्य थिए ।

यो कार्यक्रम अन्तिम अवस्थामा पुग्दा हालै आईएमएफका एसिया तथा प्रशान्त विभागका निर्देशक डा. कृष्ण श्रीनिवासन नेतृत्वको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो ।

यो कार्यक्रम सुरु भएको करिब चार वर्षमा ठोस प्रगति हासिल भएको अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा आईएमएफकी नेपाल मिसन प्रमुख डा. सरवत जहाँले बताएकी थिइन् ।

यही कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति विकास गरेको छ । त्यस्तै, नेपालले कर खर्च प्रतिवेदन र वित्तीय जोखिम रणनीति विवरण पनि तयार पारेको छ ।

पूँजीगत परियोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न नेपालले राष्ट्रिय परियोजना बैंक दिशानिर्देशनमा पनि संशोधन गरेको छ ।

यही कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) बंगलादेशी अडिट फर्म हाउलादारले गरिरहेको छ ।

‘गएको चार वर्षमा नेपालले यो कार्यक्रमअन्तर्गत निकै बलिया सुधार लागु गरेको छ र स्थायित्व पुनस्र्थापित गरेको छ,’ डा. जहाँले बताएकी थिइन् ।

यो कार्यक्रमको अन्तिम समीक्षाअन्तर्गत चार महत्वपूर्ण संरचनात्मक बेन्चमार्क बाँकी रहेको डा. जहाँको भनाइ थियो ।

‘पहिलो– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नु, दोस्रो– बलियो र उत्थानशील वित्तीय क्षेत्र सुनिश्चित गर्न कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा पूरा गर्नु, तेस्रो– बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्यको पूर्ण तस्वीर हेर्न सम्पत्ती वर्गीकरण सम्बन्धी नियम परिमार्जन गर्नु र चौथो– राजस्व संकलनमा सुधार गर्न भन्सार रणनीति विकास गर्नु,’ डा. जहाँले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपाली युवाको आकांक्षा सम्बोधनमा आईएमएफले सहयोग गरिरहन्छ’
आईएमएफ विस्तारित कर्जा सुविधा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाकिस्तानका लागि आईएमएफले स्वीकृत गर्‍यो थप १.२ अर्ब डलर ऋण

पाकिस्तानका लागि आईएमएफले स्वीकृत गर्‍यो थप १.२ अर्ब डलर ऋण
‘नेपाली युवाको आकांक्षा सम्बोधनमा आईएमएफले सहयोग गरिरहन्छ’

‘नेपाली युवाको आकांक्षा सम्बोधनमा आईएमएफले सहयोग गरिरहन्छ’
आईएमएफले पनि घटायो नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण

आईएमएफले पनि घटायो नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण
आईएमएफले स्वीकृत गर्‍यो नेपालको विस्तारित ऋण सुविधा

आईएमएफले स्वीकृत गर्‍यो नेपालको विस्तारित ऋण सुविधा
आन्दोलनपछिको आर्थिक पुनरुत्थानबारे चेम्बर र आईएमएफबीच छलफल

आन्दोलनपछिको आर्थिक पुनरुत्थानबारे चेम्बर र आईएमएफबीच छलफल
आईएमएफ नेपाल प्रमुखले अर्थमन्त्रीसँग भनिन्- आर्थिक सुधारमा नयाँ सरकारसँग काम गर्छौं

आईएमएफ नेपाल प्रमुखले अर्थमन्त्रीसँग भनिन्- आर्थिक सुधारमा नयाँ सरकारसँग काम गर्छौं

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित