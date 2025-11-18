+
+
क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी डिल्लीबजार कारागारको ‘क’ ब्लकमा

विशेष अदालतको आदेशपछि २१ मंसिरमा कारागार चलान भएका अधिकारीलाई 'क' ब्लकमा राखिएको कारागार स्रोतले बतायो । यो ब्लकमा ४ सय कैदीबन्दी छन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १८:०२
फाइल तस्वीर

२३ मंसिर, काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई डिल्लीबजार कारागारको ‘क’ ब्लकमा राखिएको छ ।

विशेष अदालतको आदेशपछि २१ मंसिरमा कारागार चलान भएका अधिकारीलाई ‘क’ ब्लकमा राखिएको कारागार स्रोतले बतायो । यो ब्लकमा ४ सय कैदीबन्दी छन् ।

डिल्लीबजार चलान हुने भीआईपी कैदीबन्दीहरू भने अक्सर ‘ख’ ब्लकमा बस्दै आएका छन् । ‘ख’ ब्लक खाली नभएकाले उनलाई ‘क’ ब्लकमा राखिएको बताइएको छ ।

भक्तपुरको नलिन्चोकमा बनाइएको हेलिपोर्टमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । यो मुद्दामा उनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन् ।

त्यस्तै अधिकारीविरुद्ध पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताको अर्को मुद्दा पनि दायर भएको छ ।

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा पनि मुछिए प्रदीप अधिकारी
प्रदीप अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा : भित्र हेलिपोर्टबारे सुनुवाइ, बाहिर पोखराको दर्ता
हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार : क्यानका निर्देशक भण्डारीसँग ५ लाख धरौटी माग
‘नलिञ्चोकमा जोखिमपूर्ण हेलिपोर्ट बनाएर भ्रष्टाचार भयो’
क्यान डिल्लीबजार कारागार प्रदीप अधिकारी
क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा

क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा
क्यानका महानिर्देशक अधिकारी र निर्देशक भण्डारी दुई दिन हिरासतमै रहने

क्यानका महानिर्देशक अधिकारी र निर्देशक भण्डारी दुई दिन हिरासतमै रहने
क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
क्यान, त्रिवि र स्ववियुबीच भएको २५ लाखको सम्झौताको अन्तर्य

क्यान, त्रिवि र स्ववियुबीच भएको २५ लाखको सम्झौताको अन्तर्य
ठूला विदेशी खेलाडी आउँदा क्रिकेटको माहोल बढ्छ : मन्जित श्रेष्ठ

ठूला विदेशी खेलाडी आउँदा क्रिकेटको माहोल बढ्छ : मन्जित श्रेष्ठ
एनपीएलको प्रसारणमा क्यानको हेलचेक्र्याइँ

एनपीएलको प्रसारणमा क्यानको हेलचेक्र्याइँ

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories

