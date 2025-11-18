क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी डिल्लीबजार कारागारको ‘क’ ब्लकमा

२३ मंसिर, काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई डिल्लीबजार कारागारको ‘क’ ब्लकमा राखिएको छ ।
विशेष अदालतको आदेशपछि २१ मंसिरमा कारागार चलान भएका अधिकारीलाई ‘क’ ब्लकमा राखिएको कारागार स्रोतले बतायो । यो ब्लकमा ४ सय कैदीबन्दी छन् ।
डिल्लीबजार चलान हुने भीआईपी कैदीबन्दीहरू भने अक्सर ‘ख’ ब्लकमा बस्दै आएका छन् । ‘ख’ ब्लक खाली नभएकाले उनलाई ‘क’ ब्लकमा राखिएको बताइएको छ ।
भक्तपुरको नलिन्चोकमा बनाइएको हेलिपोर्टमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । यो मुद्दामा उनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका हुन् ।
त्यस्तै अधिकारीविरुद्ध पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताको अर्को मुद्दा पनि दायर भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4