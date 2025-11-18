+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
0/0
16:00
Comments
Shares

क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको ग्याजेट अख्तियारको अनुसन्धानमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको ग्याजेटहरू बरामद गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
  • अख्तियारको टोलीले बुधबार बिहान अधिकारीलाई पक्राउ गरी मोबाइल फोन, ल्यापटप र अन्य उपकरण नियन्त्रणमा लिएको छ।
  • विशेष अदालतमा अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीको बयान चलिरहेको छ र भ्रष्टाचारसम्बन्धी बैंकखाता तथा कारोबारमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।

१९ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको ‘ग्याजेट’हरू बरामद गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार, बुधबार बिहान अख्तियारको टोली अधिकारीको निवासमै पुगेर उनलाई पक्राउ गरेको हो । त्यसक्रममा उनको मोबाइल फोन, अरू उपकरण र ल्यापटप समेत बरामद गरेको हो ।

‘उहाँका शंकास्पद क्रियाकलाप र कारोबारका बारेमा निगरानी भइरहेको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यही सिलसिलामा फोन लगायत शंकास्पद वस्तुहरू नियन्त्रणमा लिएका हौं ।’

फोन लगायतका केही उपकरणहरू दिन अधिकारीले केहीबेर अवरोध गर्ने प्रयास समेत गरेको स्रोतले बतायो । तर, अख्तियारबाट खटिएको प्रहरीले तत्काल उनको फोन र त्यसपछि अरू सामग्री नियन्त्रणमा लिएको हो । ती उपकरणहरू अख्तियारले आफ्नै ‘डिजिटल फरेन्सिक ल्याब’ (डीएफएल) मा परीक्षण गरेर अनुसन्धान गर्छ ।

बुधबार नै अख्तियारले अधिकारीलाई मुद्दा सहित विशेष अदालतमा पेस गरेको थियो । विशेष अदालतले ‘समय अभाव भएको’ भन्दै उनलाई अख्तियारकै हिरासतमा रहने गरी जिम्मा लगाएर फर्काएको थियो । शुक्रबारदेखि अधिकारी र प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीको विशेष अदालतमा बयान चलिरहेको छ ।

नलिञ्चोक हेलिपोर्ट र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार बाहेक विशेष अदालतले सिनामंगलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन निर्माण लगायतका उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अधिकारीहरूको बैंकखाता र कारोबारमाथि पनि अनुसन्धान चलेको छ ।

‘उनले कैयौ व्यक्तिलाई रकम बाँडेको, आफूविरुद्धको अनुसन्धान निस्तेज बनाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रका मानिसहरू र बिचौलिया परिचालन गरेको सूचना थियो,’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘त्यसैको अनुसन्धानका सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुनसक्ने आशंका सहित उहाँका सामानहरू नियन्त्रणमा लिएका हौं ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्यान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रदीप अधिकारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वाइडबडीको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

वाइडबडीको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गोइतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गोइतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल ट्रष्टको टेन्डरमा ‘किर्ते कागजात’ बनाउनेलाई अख्तियारको उन्मुक्ति

नेपाल ट्रष्टको टेन्डरमा ‘किर्ते कागजात’ बनाउनेलाई अख्तियारको उन्मुक्ति
विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी : कुलमानविरुद्ध जेनजी मुभमेन्टले दियो अख्तियारमा उजुरी

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी : कुलमानविरुद्ध जेनजी मुभमेन्टले दियो अख्तियारमा उजुरी
शिक्षक नियुक्ति गर्दा घुस लिएको आरोपमा प्रधानाध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

शिक्षक नियुक्ति गर्दा घुस लिएको आरोपमा प्रधानाध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
बारामा ठेक्काको सूचना लुकाएर किर्ते, दुई कर्मचारी र दुई सञ्चारमाध्यमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

बारामा ठेक्काको सूचना लुकाएर किर्ते, दुई कर्मचारी र दुई सञ्चारमाध्यमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित