+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बारामा ठेक्काको सूचना लुकाएर किर्ते, दुई कर्मचारी र दुई सञ्चारमाध्यमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बारामा ठेक्का सूचना लुकाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ।
  • आयोगले तत्कालीन डिभिजन प्रमुख किशोरी प्रसाद यादव र लेखापाल प्रदीप दासलाई ३ लाख १६ हजार ५७० रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ।
  • सान्दर्भिक मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्धक निसान्त सिग्देल र प्रभाव पब्लिकेशनका बजार प्रबन्धक सन्तोषराज खरेललाई पनि बिगो र कानुनी कारबाही माग गरिएको छ।

३० कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाराको ठेक्का सूचना लुकाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कलैया, बाराका तत्कालीन निमित्त डिभिजन प्रमुख, लेखापाल र दुई सञ्चारमाध्यमसहित त्यसका प्रतिनिधिविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार आ.व. २०७९/८० का २३ वटा निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र सूचनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सूचना लुकाएर किर्ते गरिएको पाइएको छ ।

कलैयास्थित डिभिजन कार्यालयले सूचना लुकाएर एक प्रतिमात्र प्रभाव दैनिकमा छापिएको देखिने गरी भौतिक प्रमाण अभिलेखमा राखेको अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियार जनाएको छ ।

तर, सो सूचना सोही मितिको पत्रिकामा कहीं पनि प्रकाशित नभएको प्रेस काउन्सिल र प्रकाशकबाटै पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

ठेक्काको सूचना नछापिएको अवस्थामा पनि किर्ते बिल बनाएर सान्दर्भिक मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई ३ लाख १६ हजार ५७० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको र सो कम्पनीको खाताबाट ५० हजार रुपैयाँ प्रभाव दैनिकका बजार प्रबन्धक सन्तोषराज खरेलले लिएको तथ्य भेटिएको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले उक्त कार्यलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने बदनियतपूर्ण भ्रष्टाचार ठहर गर्दै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाराका तत्कालीन डिमित्त डिभिजन प्रमुख किशोरी प्रसाद यादव, लेखापाल प्रदीप दासलाई मुख्य कसुदारका रूपमा ३ लाख १६ हजार ५७० बिगो बराबर जरिबाना र कैद सजायको माग गरेको छ ।

यस्तै सान्दर्भिक मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्धक निसान्त सिग्देल र प्रभाव पब्लिकेशन प्रालिका बजार प्रबन्धक सन्तोषराज खरेललाई मतियार बनेको ठहर गर्दै सोही बराबरको बिगो र कानुनी कारबाही माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक विज्ञापन लुकाएर ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ को दफा ८(१)(ङ) अन्तर्गतको कसूर हुने ठहर गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार मुद्दा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा सडक ठेक्कामा भ्रष्टाचार, ठेकेदार कम्पनीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा सडक ठेक्कामा भ्रष्टाचार, ठेकेदार कम्पनीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियारले ७ वर्षअघि ‘गुपचुप’ थन्क्याएको साढे ५ अर्बको घोटालामाथि सीआईबीको अनुसन्धान

अख्तियारले ७ वर्षअघि ‘गुपचुप’ थन्क्याएको साढे ५ अर्बको घोटालामाथि सीआईबीको अनुसन्धान
सप्तरीको महादेवामा कृषि सडक निर्माणमा अनियमितता, ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सप्तरीको महादेवामा कृषि सडक निर्माणमा अनियमितता, ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
गोदावरीको भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा कहाँ चुक्यो अख्तियार ?

गोदावरीको भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा कहाँ चुक्यो अख्तियार ?
दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सडक डिभिजन कार्यालय लहानका तत्कालीन इन्जिनियर दाससहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सडक डिभिजन कार्यालय लहानका तत्कालीन इन्जिनियर दाससहित ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित