पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा पनि मुछिए प्रदीप अधिकारी

यसअघि भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि उनी जोडिएका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते १५:३९

२१ मंसिर, काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि जोडिएका छन् ।

अख्तियारले उनीसहित ५६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अहिले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी आरोपपत्र लगेको छ ।

यसअघि भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि उनी जोडिएका थिए ।

उनलाई अख्तियारले नियन्त्रणमै लिएर मुद्दा दर्ता गराएको थियो । अहिले उनीविरुद्धका मुद्दामा विशेष अदालतमै सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रदीप अधिकारी
प्रतिक्रिया
