प्रदीप अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा : भित्र हेलिपोर्टबारे सुनुवाइ, बाहिर पोखराको दर्ता

२१ मंसिर, काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी यतिबेला विशेष अदालतमाछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतबाटै अख्तियारको टोलीले उनलाई आइतबार विशेष अदालत पुर्याएको हो ।
भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनलाई अखितयारले यही १७ मंसिर (बुधबार) मा पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि १९ मंसिर (शुक्रबार) थुनछेक बहसका क्रममा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।
आज (आइतबार) विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको भ्रष्टाचारबारे विशेष अदालत (इजलास)मा सुनुवाइ चलिरहँदा बाहिर उनीसहित ५६ जना प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले अर्को मुद्दा दर्ताका लागि लगेको छ ।
स्रोतका अनुसार, अख्तियारले लगेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्नथल भ्रष्टाचारको आरोपपत्र अहिले दर्ताको प्रक्रियामा छ ।
जसमा पनि अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको हो । उनीविरुद्ध एकैसाथ विशेष अदालतमा दुई वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा पुगेका हुन् ।
जतिबेला अधिकारी पनि विशेष अदालत परिसरमै छन् ।
