मधेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता महतो पदमुक्त

२१ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो पदमुक्त भएका छन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले आइतबार महतोलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।
महतोलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको सिफारिसमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ०८१ जेठ ३१ गते मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन् ।
