मधेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता महतो पदमुक्त

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते १६:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा पदमुक्त भएका छन्।
  • प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले आइतबार महतोलाई पदमुक्त गरेका हुन्।
  • महतोलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको सिफारिसमा ०८१ जेठ ३१ गते मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको थियो।

२१ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो पदमुक्त भएका छन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले आइतबार महतोलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।

महतोलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको सिफारिसमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ०८१ जेठ ३१ गते मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन् ।

मधेश मुख्य न्यायाधिवक्ता
प्रतिक्रिया
