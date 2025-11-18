+
पर्सा–४ बाट रमेश रिजाल सर्वसम्मत सिफारिस

क्षेत्रीय समितिको बैठकले प्रत्यक्ष तर्फ रिजालको एकल नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । गत निर्वाचनमा रिजालले यही क्षेत्रबाट जितेका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १८:२४
फाइल तस्वीर

२३ मंसिर, काठमाडौं । पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारमा रमेश रिजालको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको छ ।

क्षेत्रीय समितिको बैठकले प्रत्यक्ष तर्फ रिजालको एकल नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । गत निर्वाचनमा रिजालले यही क्षेत्रबाट जितेका थिए ।

समानुपातिक उम्मेदवारतर्फ दुई जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । वृहस्पतिकृष्ण श्रेष्ठ र सुजातादेवीको नाम समानुपातिकतर्फ सिफारिस गरिएको क्षेत्रीय सभापति श्रीकान्त यादवले जानकारी गराए ।

नेपाली कांग्रेस रमेश रिजाल
