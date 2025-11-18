+
सुर्खेत-१ बाट कांग्रेस कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको एकल नाम सिफारिस

क्षेत्रीय कार्यसमिति बैठकले खड्काको नाम सर्वसम्मतमा चयन गरेको हो । खड्का गत निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १७:५४
फाइल तस्वीर

२३ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका लागि नेपाली कांग्रेस कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको एकल नाम सुर्खेत क्षेत्र–१  बाट सिफारिस गरिएको छ ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि क्षेत्रीय कार्यसमिति बैठकले खड्काको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो । खड्का गत निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।

समानुपातिकतर्फ भने दुई जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । समानुपातिक तर्फ नरबहादुर सोनी र भिमा मल्लको नाम सिफारिस गरिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का प्रतिनिधिसभा चुनाव
