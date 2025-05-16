+
सुदन गुरुङ जाँचबुझ आयोगमा, बालेनलाई पनि प्रश्नावलीसहित पत्र

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते २१:०२

  • जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँच गर्न गठित आयोगले संयोजक सुदन गुरुङसँग सोधपुछ सुरु गरेको छ।
  • आन्दोलन सफल भएपछि गुरुङले प्रधानमन्त्री र विभिन्न निकायमा माग राख्दै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
  • आयोगले कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी नेता प्रचण्ड र काठमाडौं मेयर बोलन शाहलाई पनि प्रश्नावली पठाएको छ।

२० पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनवारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले हामी नेपालीका संयोजक सुदन गुरुङसँग सोधपुछ थालेको छ । गुरुङसँगको सोधपुछ नसकिएकाले सोमबार पनि जारी रहने आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।

उनी आन्दोलनमा स्वयंसेवकको रूपमा पुगेका थिए । जेनजी आन्दोलन सफल भएपछि उनले प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न निकायहरूमा पुगेर विभिन्न माग राखी दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाक्रम र त्यसक्रममा देखेका कुराहरू बताउन आग्रह गरी गुरुङलाई बोलाइएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

यसैबीच, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी नेता प्रचण्डलाई आफ्नो भनाइ राख्न पत्र पठाएको आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बोलन शाहलाई पनि प्रश्नावली सहितको पत्र पठाएको छ ।

‘उहाँ सम्भवत: आफ्नो जवाफ सहित आयोगमा आएर जवाफ पेश गरेर जानुहुन्छ होला,’ आयोगसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुख दुई दलका नेताहरूलाई झै उहाँलाई पनि आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रश्न पठाइएको हो ।

जाँचबुझ आयोग जेनजी आन्दोलन बालेन शाह सुदन गुरुङ
