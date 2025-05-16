जाँचबुझ आयोगले केपी ओलीलाई काट्यो पत्र

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ।
- आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिइसकेको छ र पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा छ।
- सरकारले असोज ६ गते आयोग गठन गरेको थियो र तीन महिना म्याद थपेर काम जारी राखिएको छ।
२० पुस, काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि पत्र पठाएको छ ।
सार्वजनिक रुपमै बयान दिन नजाने, किन जाने ? भन्दै प्रतिवाद गरिरहेका ओलीलाई आयोगले पत्र पठाएको हो ।
आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिइसकेको छ । लेखकको बयान सकिएसँगै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओलीलाई पत्र लेखेको हो ।
आयोगले यसअघि लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग बयान लिइसकेको छ ।
सरकारले असोज ६ गते कार्की नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरेको हो । तीन महिना म्याद पाएको आयोगले कामकारबाही नसकेपछि एक महिना थपिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा गोली चलेको विषय, दमन भएको विषयमा तत्कालीन सरकार प्रमुखको हैसियतले केपी ओलीमाथि बयान लिन लागिएको हो । ओलीले उक्त दिन आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको प्रष्टिकरण सार्वजनिक कार्यक्रममा दिँदै आइरहेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले आयोगसमक्ष नै आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको बताइसकेका छन् ।
