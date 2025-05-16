ओली भेट्न गुण्डु पुगे सञ्चारमन्त्री खरेल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन्।
- मन्त्री खरेलले नेताहरूसँग निर्वाचन केन्द्रिक छलफल भएको बताए ।
- मन्त्री खरेलले आजै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल \'प्रचण्ड\'सँग भेट गर्नेछन्।
१० पुस, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेलगत्तै खरेल एमाले अध्यक्ष ओली भेट्न गुण्डु पुगेका हुन् ।
नेताहरूसँग निर्वाचन केन्द्रिक छलफल भएको खरेलको भनाइ छ ।
आजै उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गर्नेछन् ।
यसअघि उनै खरेलसहितको सरकारी टोलीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त भएको राजनीतिक दलको कार्यालयको पनि निरीक्षण गरेको थियो ।
