अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल रोक्न तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्छ: पुन

- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले २१ फागुनमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन्।
- पुनले हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी संकटमा रहेकाले मुलुकको निकास निर्वाचनबाट मात्र सम्भव हुने बताए।
- उनले अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र देशको अस्तित्व नामेट पार्न खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध राष्ट्रियता पक्षधर शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले तोकिएकै मिति २१ फागुनमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
स्टार लाइट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १७औं वार्षिक साधारणसभालाई शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पुनले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धी संकटमा रहेकाले मुलुकको निकास निर्वाचनबाट मात्र सम्भव हुने उनको भनाइ थियो ।
पुनले अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र मुलुकको अस्तित्व नामेट पार्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्न देशलाई माया गर्ने राष्ट्रियता पक्षधर शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्य जरुरी रहेकामा जोड दिए ।
‘हजारौंको बलिदानीपछि प्राप्त उपलब्धी खतरामा छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनले मात्र मुलुकलाई निकास दिन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र देशको अस्तित्व नै नामेट गर्न खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध राष्ट्रिय अस्मिता, अखण्डताका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’, पुनले भने ।
मुलुकको राजनीति अत्यन्तै अस्थिर र तरल अवस्थामा रहेको र कहाँ पुगेर स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन रहेको पुनले औंल्याए ।
‘अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिर, तरल र अनिश्चियजस्तो वातावरण छ । कहाँ पुगेर स्थिरता प्राप्त गर्छ भन्न नसकिने अवस्था छ’, उनले भने । पुनले राजनीतिमा सँगै अर्थतन्त्रमा पनि समस्या चुलिएको बताए ।
०७२ को महाभूकम्प र कोभिड–१९ महाकारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन खोज्दै गर्दा भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि फेरि सुस्ततामा गएको उल्लेख गरे ।
आन्दोलनका क्रममा भएको विश्वंशका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको उनको भनाइ थियो ।
‘भूकम्प र कोभिड–१९ को प्रभावबाट अर्थतन्त्र तँग्रिन खोजिराखेका बेला भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विश्वंशहरूले लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिरिराखेको अवस्था छ । तँग्रिदै गएको अर्थतन्त्र फेरि सुस्ताएको छ’, पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले भने ।
फरक प्रसंगमा उनले पुस्तापुस्ताबीच विभाजन ल्याउने राजनीतिले मुलुकको हित नगर्ने स्पष्ट गरे ।
‘नयाँ र पुरानो भनेर हुँदैन । जेनजी भनेको पुस्ता हो । त्यो पनि एक दिन पुरानो हुन्छ । मुलुक बनाउने हो भने पुस्ताका बीचमा द्वन्द्व होइन । अन्तरघुलन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘पुरानो पुस्ताको अनुभव, बीचको पुस्ताको सन्तुलन र नयाँको जोश जाँगर मिलाएर मुलुक, समाज र पार्टीहरू अगाडि जानुपर्ने हुन्छ ।’
अर्को एक फरक प्रसंगमा उनले विश्व राजनीतिमा नियमबद्ध विश्वव्यवस्था र विचारधारात्मक खेमाबन्दीको नियम तोडिएकाले संसारभर अस्थिरता उत्पन्न भएको तर्क गरे ।
‘पहिला नियमबद्ध विश्वव्यवस्था वा आइडोलीजीकल रुपले खेमाबन्दी हुने विश्वव्यवस्था भनिन्थ्यो । पुँजीवादी देशहरू एकातिर र समाजवादी देशहरू अर्कोतिर विचारधारात्मक रुपले खेमाबन्दी हुन्थ्यो । तर, अहिले के भयो भने विश्वमा कुनै नियम छैन । ठूला र शक्तिशाली देशहरूले जे भन्यो त्यही नै नियम हुनेजस्तो अवस्था छ । वैचारिक रुपले पुँजीवादी बाटो अँगालेका देहशरुका बीचमा पनि मारामार छ । समाजवादी या समाजवाद उन्मुद देशहरूका बीचमा पनि सहकार्य छैन । यस प्रकारले भन्दा विश्व न विचाराधाले चलेको छ न कुनै विश्वसंस्थाहरूको नियमले चलेको छ । न विश्वव्यापी आपसी सम्झौताबाट चलेको छ,’ पुनले भने ।
सूचना प्रविधि र यातायातको सुगमताका कारणले विश्व नै सानो गाउँमा परिणत भएको चर्चा गर्दै उनले संसारको एउटा कुनामा हुने घटनाबाट अर्को कुनामा रहेको देशको राजनीति र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने अवस्था विद्यमान रहेको औंल्याए ।
