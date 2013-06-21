वार्ता : सन्जीव पोखरेल :

‘बालेनको विजय अभूतपूर्व, संविधानको पालना गर्नेमा शंका छ’

जनताले दिएको म्यान्डेटलाई प्रश्न गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, तर मेरो धेरै आशा भने छैन । रवि लामिछाने र बालेन शाहको यो सहकार्यलाई सय दिनसम्म पर्खेर हेर्नुपर्छ ।

२०८२ चैत १२ गते २०:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मानवशास्त्री सन्जीव पोखरेलले नयाँ सरकारबाट गलत प्रमाणित हुन नचाहने तर आशावादी नभएको बताए।
  • पोखरेलले बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानको पूर्ण पालना हुनेमा आशंका व्यक्त गरे।
  • उनले रवि लामिछाने र बालेन शाहको सहकार्यलाई सय दिनसम्म पर्खनुपर्ने बताए।

मानवशास्त्री सन्जीव पोखरेल मूलत: आफूलाई ब्लगर भनेर चिनाउँछन् । पछिल्लो चुनाव परिणामले रास्वपालाई दिलाएको अभूतपूर्व अवसरबारे उनी सकारात्मक त सुनिन्छन्, तर अन्तर्यमा उनका आशंका छन् । अनलाइनखबरका लागि बसन्त बस्नेतसँग आज बिहीबार अपराह्न भएको यो अन्तर्वार्तामा पोखरेलले आफू आशावादी नभएको, तर नयाँ सरकारबाट गलत प्रमाणित हुन चाहेको अभिव्यक्ति दिए ।

उनले बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दै गरेको पृष्ठभूमिमा संविधानको पूर्ण पालना हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘जनताले दिएको म्यान्डेटलाई प्रश्न गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, तर मेरो धेरै आशा भने छैन,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘रवि लामिछाने र बालेन शाहको यो सहकार्यलाई सय दिनसम्म पर्खेर हेर्नुपर्छ ।’

बालेनले हिन्दु, बौद्ध संस्कार झल्कने गरी शपथ लिन लागेको, अनि सांसदको शपथमा किराती पहिचान झल्कने सिलाम साक्मा लगाएको विषयमा समेत पोखरेलले आलोचनात्मक कोण राखेका छन् । राजाहरुले विगतमा सांस्कृतिक मूल्य जगेर्ना गरे पनि व्यवहारमा तयो विविधता नदेखिएकाले आशंका कायमै रहेको उनको तर्क छ ।

कांग्रेस सभापति गगन थापा स्वयंको पराजयसमेतलाई पोखरेल सकारात्मक ढंगले लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेस, एमाले, नेकपा सांसद शपथ ग्रहण समारोहमा एकै बेन्चमा देखिनुको राजनीतिक अर्थ पनि उनले लगाए । एमाले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने मामिलामा धेरै पछि रहेको उनको विश्लेषण छ ।

भिडियो, तस्वीर : शंकर गिरी ।

नयाँ जनादेश नयाँ सरकार बालेन शाह मानवशास्त्री सन्जीव पोखरेल रास्वपा
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

