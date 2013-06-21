पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीलाई हराएका साहलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा साहले पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई पराजित गरेका थिए ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १३:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दीपककुमार साहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
  • साहले २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ३२ हजार ७ सय २२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए।
  • साहले स्वास्थ्य सेवामा सुधार, युवा स्वरोजगार र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

१३ चैत, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दीपककुमार साहले पाएका छन् ।

बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा आज गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित साह श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका हुन् ।

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उनले ३२ हजार ७ सय २२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । उनले पूर्वश्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई पराजित गरेका थिए । साहले भण्डारीलाई २२ हजार ५ सय २४ मतान्तरले पराजित गरेका थिए ।

विशेषगरी स्वास्थ्य सेवामा सुधार, युवा स्वरोजगार र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनी चुनावमा होमिएका थिए ।

२०४७ साल चैत १० गते महोत्तरीमा जन्मिएका ३५ वर्षीय साहको महोत्तरी गाउँपालिका नै स्थायी ठेगाना हो । आफ्नो जन्मस्थान र जिल्लाको समस्या नजिकबाट बुझेका साह स्थानीय स्तरमा विभिन्न काम गर्दै आएका थिए ।

राजनीतिमा परिवर्तन र सुशासनको एजेन्डा लिएर मैदानमा उत्रिएका साहको पृष्ठभूमि व्यावसायिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा छ । उनले जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन पूरा गरेका छन् । उनले विश्वकै प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिन र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनबाट शिक्षा हासिल गरेका छन् ।

राजनीतिमा पूर्णकालीन हुनुअघि साहले स्वास्थ्य र विकास क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव सँगालेका छन् । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन र एफएचआई ३६० जस्ता ख्यातिप्राप्त संस्थामा काम गरिसकेका छन् ।

चुनावी मैदानमा होमिँदा साहले स्वास्थ्य सेवामा सुधार, युवा स्वरोजगार र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । एउटा दक्ष विज्ञ राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका उनको काँधमा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी परेको हो ।

दीपककुमार साह रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री श्रम
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

