+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal

129/2 (15.5)
UAE va Nepal vs

UAE

128/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal win by 8 wickets

Nepal

129/2(15.5)
vs

UAE

128/8(20)
WC Series
Won Nepal
129/2 (15.5)
VS
Nepal win by 8 wickets
UAE
128/8 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

हतारमा श्रममन्त्री हटाएथे प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा चुप

तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई फिर्ता बोलाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठ्दा प्रतिक्रियाविहीन छन् । सभापति रवि लामिछानेसँग यो विषयमा उनको खासखुस जारी छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते २१:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वश्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यको रुपमा श्रीमतीलाई हाजिर गराएको आरोपपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रीबाट हटाए।
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरेपछि कानुनी प्रश्न उठेका छन्।
  • रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा कुनै छलफल नभएको र पार्टीले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको जानकारी दिइएको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यको रुपमा श्रीमतीलाई हाजिर गराएको आरोप लागेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहमाथि प्रश्न उठ्यो ।

उक्त प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आन्तरिक रुपमा बुझ्ने काम गरे । उनी वा उनको टिम दुवैले साहसँग सामान्य सोधखोजबाहेक कुनै ओपचारिक स्पष्टीकरणको मौका दिएनन् । बरु सिधै उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे । प्रधानमन्त्रीले साहलाई मन्त्रीबाट हटाए । १३ दिनमा साहको मन्त्री पद गयो ।

प्रधानमन्त्री बालेनको यो जोश र रास्वपाको यस्तो निर्णयलाई धेरैले सुशासनका पक्षमा आएको ‘बोल्ड’ निर्णय भनी टिप्पणी गरे । त्यो कदमले सामान्य त्रुटि र पदीय हैसियत विपरीत हुने एवं नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीले सहने छैनन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भएको थियो ।

तर, दीपक साहको भन्दा गम्भीर विषय गृहमन्त्री सुधन गुरूङकोबारे उठ्दा उनको बारेमा न त प्रधानमन्त्री बोलेका छन् न उनको पार्टी रास्वपाले नै कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बरु यो बीचमा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच भेटघाट भएको छ । त्यस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मंगलबार पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भेटेका छन् ।

तर, यो विषयमा औपचारिक रुपमा सरकार र पार्टीको पोजिसन स्पष्ट छैन । दिउँसो सभापति लामिछानेलाई भेटेर फर्केका मन्त्री गुरूङ ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्धक्क सहभागी भए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो विषयमा कुनै कुरा भएन ।

‘यो मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल हुने विषय नै होइन’ एक मन्त्रीले भने,’यो विषयमा जे कुरा आइरहेका छन् ती कुरा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिले नै हेरिरहनुभएको होला ।’

गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा सार्वजिनक रुपमा व्यापक प्रश्न उठिरहेका बेला सोमबार रास्वपाको बैठक पनि बसेको थियो । तर त्यो बैठकमा यो कुरा प्रवेश नै भएन । सभापति लामिछानेले पत्रकारसँग सामान्य टिप्पणीमात्रै गरे । पार्टीमा कुनै पनि पदाधिकारी र सदस्यले यो विषयलाई अनदेखा गरे । सुशासनको प्रतिबद्दता दिएर खुलेको दल अनि त्यसले गठन गरेको सरकारले सुदन जोडिएका गम्भीर विषयलाई ढाकछोप गर्न थालेको छ ।

दुईटा ‘माइक्रो इन्सुरेन्स’मा गृहमन्त्री गुरुङले खरिद गरेको शेयरलाई उनले सम्पत्ति विवरणमा देखाएका थिएनन् ।

गृहमन्त्री गुरुङको शेयर खरिदको स्रोत एवं विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्ध माथि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिए पनि पार्टीले यो मुद्दामा छलफल समेत गरेन ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री भूपदेव शाहलाई मनोनित गर्ने निर्णय लियो । सचिवालय, संघीय नेतृत्व मञ्च, सल्लाहकार परिषद् सदस्य थप्ने निर्णय भयो ।

केन्द्रीय समिति बैठककले मन्त्री, सांसद र स्वकीय सचिवका लागि तय गरिएको लेबीलाई संशोधन सहित पारित गर्‍यो ।

गृहमन्त्री गुरुङ माथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दा समेत केन्द्रीय समिति बैठकमा यो मुद्दाले प्रवेश नै पाएन । बैठकको एजेण्डामा नपरेको विषयलाई केन्द्रीय सदस्यहरुले समेत उठाउन चाहेनन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश गर्नुअघि सबैजसो नेतालाई पत्रकारले गृहमन्त्री गुरुङका बारेमा जिज्ञासा राखेपनि बोल्न तयार भएनन् । मुख मिठ्याउँदै माइकमा बोल्ने गरेका नेताहरु माइकसँगै तर्सेर भाग्न थालेको भन्दै रास्वपा पंक्तिभित्र कटाक्ष सुरु भएको छ ।

बैठक प्रवेश गर्ने क्रममा नेता एवं मन्त्रीहरुलाई पत्रकारले गृहमन्त्रीबारे धारणा माग गरेपनि बोल्न चाहेनन् । बैठक सकिए लगत्तै प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रवक्ता मनिष झाले गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा प्रस्ताव र छलफल नभएको जानकारी गराए ।

प्रस्ताव, छलफल, निष्कर्ष र निर्णयको तह हुने बताउँदै पत्रकारलाई प्रवक्ता झाले भने,‘जुन कुराको प्रस्ताव र छलफल नै यथेष्ट भएको छैन भने निर्णय सुनाउन हुन्छ र ? तपाईं पाँच कक्षामा पढ्दै गर्दा एसईईको रिजल्ट देखाउँदै हिँड्न पाउनु हुन्छ र ?’

रास्वपाका नेताहरु मुद्दा विशेषमा विगतमा मुखरित हुने गरेपनि हाल भने मौन रहेको प्रति पत्रकारले पटक पटक प्रश्न उठाएपनि उनीहरुले जवाफ दिएनन् ।

विगतमा सत्ता पक्षकै व्यक्तिहरु पनि प्रतिपक्षको शैलीमा देखिएको पत्रकारले उदाहरण देखाउँदै प्रवक्ता झाले ‘हो र? भनी जवाफ दिए ।

पूर्वश्रममन्त्री दीपककुमार साहले त्यसबेला स्पष्टीकरण दिन समेत नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

अनुशासन समितिको सिफारिसका आधारमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्र लेखेर फिर्ता गर्न सिफारिस पत्र पठाएका थिए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा श्रीमतीलाई नियुक्त गरेको विषयले साह विवादमा परेका थिए । साहलाई पदबाट मुक्त गरिएको थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई सचेत बनाइएको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शनाले गृहमन्त्री गुरुङका बारेमा छलफल नभएको बैठक पछि जानकारी गराएकी थिइन् । कागले कान लग्यो भन्नुभन्दा पहिले कान छाम्न आग्रह पत्रकारसँग गरेकी थिइन् । रञ्जुले भनिन्,‘हामीहरु न्यायाधीस बन्नु भएन । नेतृत्वले विवेकपूर्ण हिसाबले निर्णय लिनुहुन्छ ।’

महामन्त्री पदमा नवनियुक्त भूपदेव शाहले भने पार्टी र सरकारले गृहमन्त्री गुरुङका विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा महामन्त्री शाहले सरकारलाई पार्टीले आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउने बताएका थिए ।

रास्वपालाई संस्कार र थिति बसाल्न आएको दलका रुपमा व्याख्या गरेका महामन्त्री शाहले पार्टीमा छलफल चलिरहेको र अध्ययन सकिएपछि निर्णय लिने उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिएका गृहमन्त्री गुरुङसँग रास्वपाको अनुशासन आयोगले भने स्पष्टीकरण लिएको छैन ।

पूर्वश्रममन्त्री साहसँग भने अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । गृहमन्त्री गुरुङलाई स्पष्टीकरण हालसम्म नसोधिएको अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले जानकारी दिए । रिमालले अनलाइनखबरसँग भने,‘केही भएको छैन ।

गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिमा सयौं रोपनी जग्गा र ८९ तोला सुन देखाएका छन्, तर स्रोत पारदर्शी छैन।

गुरुङले दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर उल्लेख नगरेको र त्यसले कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

उनले सोमबार स्पष्टीकरण दिंदै सेयर किन्ने स्रोत ऋण भएको दाबी गरेका छन्, तर सम्पत्ति विवरणमा भने पैत्रिक सम्पत्ति, व्यवसाय र लगानीलाई स्रोत उल्लेख गरेका छन्।

उनले त्यति धेरै सम्पत्ति व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति र लगानीबाट आर्जित भनेर ‘लम्पसम’ (एकमुष्ट) मा लेखेका छन्, स्रोत देखिने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सार्वजनिक ओहदामा भएका गृहमन्त्री गुरुङले लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्समा भएको २५ हजार कित्ता र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको २५ हजार कित्ता सेयर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगर्नुले उनीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेका हुन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको सेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् । जबकि, उनले ती सेयर कुन कम्पनीका हुन् भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् ।

गृहमन्त्री दीपककुमार साह प्रधानमन्त्री बालेन शाह श्रममन्त्री सुधन गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गृहमन्त्री सुधनको विषयमा रास्वपा किन मौन ?

गृहमन्त्री सुधनको विषयमा रास्वपा किन मौन ?
गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न कांग्रेसको माग

गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
गृहमन्त्री सुधनको कार्यशैलीप्रति रास्वपा सांसदले उठाउन थाले प्रश्न

गृहमन्त्री सुधनको कार्यशैलीप्रति रास्वपा सांसदले उठाउन थाले प्रश्न
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ४ करोड ३१ लाखको शेयर, कहाँ कति ?

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ४ करोड ३१ लाखको शेयर, कहाँ कति ?
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘काउन्ट’ गरेकामध्ये ५ भीआईपी छुटे

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘काउन्ट’ गरेकामध्ये ५ भीआईपी छुटे
बीपी राजमार्गको क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकनमा गृहमन्त्री

बीपी राजमार्गको क्षतिग्रस्त क्षेत्रको अवलोकनमा गृहमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित