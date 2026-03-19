+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुधन चाहन्थे छानबिन समिति, बालेनले मागे राजीनामा

सुधनले प्रधानमन्त्री बालेनसँग र रास्वपा सभापति लामिछानेसँग दुई–दुईपल्ट कुरा गर्दा आफ्नो एउटै अडान सुनाएका थिए– छानबिन समिति बनाएर आफ्नो सम्पत्ति र त्यसको आर्जन पृष्ठभूमि खोतल्ने । त्यसले दिने निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १५:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुधन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
  • उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सुधनसँग दुईपल्ट भेटेर छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

९ वैशाख । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मंगलबार दुईपल्ट भेट्दा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग एकमात्रै एजेन्डा आफ्नो पद थमौती थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहसामू हतारमा श्रममन्त्री दीपक साह हटाउनुको मानसिक दबाब थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यको रुपमा श्रीमतीलाई हाजिर गराएको आरोप लागेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री साहमाथि प्रश्न उठेपछि बालेन टीमले सामान्य सोधखोजबाहेक कुनै स्पष्टीकरणको मौका नदिई १३ दिनमा हटाएका थिए ।

सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नभएका अपारदर्शी सम्पत्तिहरुको खात सार्वजनिक हुन थालेपछि गृहमन्त्री सुधन अत्तालिएका थिए ।

मंगलबार सुधनले प्रधानमन्त्री बालेनसँग र पार्टी सभापति लामिछानेसँग दुई–दुईपल्ट कुरा गर्दा आफ्नो अडान सुनाएका थिए– छानबिन समिति बनाएर आफ्नो सम्पत्ति र त्यसको आर्जन पृष्ठभूमि खोतल्ने ।

त्यसले दिने निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने ।

‘पार्टीभित्र सुधनलाई अझै एकपल्ट मौका दिने कि भन्ने मत पनि थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले मार्गप्रशस्त गर्नु नै उचित हुन्छ भन्ने मत राख्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको टिमका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुधनजीको माग त छानबिन समिति बनाएरै जाँदा पुग्छ, राजीनामा किन दिने भन्ने थियो । तर सुशासनको मुद्दामा हाम्रो जिरो टोलेरेन्स (शुन्य सहनशीलता नीति) हो । सुधनजीले यो त बुझ्नै पर्थ्यो ।’

सुधनको साटो त्यस बेला डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री प्रस्ताव गरेका लामिछाने पछिल्ला दिनमा उनले चालेका कदमका कारण राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको बुझाईमा थिए । आफू निकट नेताहरुले सुधनको कार्यशैलीका कारण छिट्टै राजनीतिक अस्थिरतासमेत उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनीमूलक संकेत गरे पनि लामिछाने केही समय काम गर्न दिनुपर्ने भनिरहेका थिए ।

दुईटा ‘माइक्रो इन्स्योरेन्स’मा गृहमन्त्री गुरुङले खरिद गरेको शेयर सम्पत्ति विवरणमा नदेखिएको, बरु उल्टै विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि बालेन सरकारमाथि सुशासनको गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।

सुरुमा गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिने कोसिस गरे । तर पार्टीले भने यो मुद्दामा कुनै बैठकको एजेन्डा बनाउने त के, सामान्य छलफल समेत गरेन ।

गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिमा सयौं रोपनी जग्गा र ८९ तोला सुन देखाएका थिए । तिनको स्रोत पारदर्शी थिएन । गुरुङले दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर उल्लेख नगरेको र त्यसले कानुनी प्रश्न उठाएको थियो ।

उनले सोमबार स्पष्टीकरण दिँदै सेयर किन्ने स्रोत ऋण भएको दाबी गरे, तर सम्पत्ति विवरणमा भने पैत्रिक सम्पत्ति, व्यवसाय र लगानीलाई स्रोत उल्लेख गरे ।

उनले त्यति धेरै सम्पत्ति व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति र लगानीबाट आर्जित भनेर ‘लम्पसम’ (एकमुष्ट) मा लेखे, स्रोत देखिने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।

सार्वजनिक ओहदामा भएका गृहमन्त्री गुरुङले लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्समा भएको २५ हजार कित्ता र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीको २५ हजार कित्ता सेयर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगर्नुले उनीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको थियो ।

गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको सेयर रहेको उल्लेख गरे । जबकि, उनले ती सेयर कुन कम्पनीका हुन् भन्ने उल्लेख गरेनन् ।

सुशासनको माग राखेर सुरु जेनजी आन्दोलनको अन्तिम घडीमा रहस्यमय ढंगले देखिएका, अनि शक्तिकेन्द्रहरुको धापमा निरन्तर अघि बढेका सुधन गुरुङ स्वयं नै अपारदर्शी सम्पत्तिहरुको खातमाथि बसेको सार्वजनिक भएसँगै राजीनामा आएको छ । उनले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिएको बताए पनि उनीमाथि सरकारले चाहे थप अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री बालेन सुधन गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हतारमा श्रममन्त्री हटाएथे प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा चुप

गृहमन्त्री सुधनको विषयमा रास्वपा किन मौन ?

गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न कांग्रेसको माग

गृहमन्त्री सुधनको कार्यशैलीप्रति रास्वपा सांसदले उठाउन थाले प्रश्न

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ४ करोड ३१ लाखको शेयर, कहाँ कति ?

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘काउन्ट’ गरेकामध्ये ५ भीआईपी छुटे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित