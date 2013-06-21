पूर्वसञ्चारकर्मीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी

नुवाकोट–१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत र नेकपा नेता हितबहादुर तामाङलाई पराजित गरी निर्वाचित भएका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १३:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नुवाकोट–१ का सांसद डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
  • डा. तिमिल्सिनाले अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ र क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी सञ्चारकर्मी र प्राज्ञिक काम गरेका छन्।
  • उनी सञ्चारमन्त्रीसँगै सरकारको प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

१३ चैत, काठमाडौं । झन्डै एक दशक लामो सञ्चारकर्मको अनुभव, भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अनुभव हासिल गरेका नुवाकोट–१ का रास्वपा सांसद डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालय र क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन एवं प्राज्ञिक काम गरेको अनुभव भएका ४३ वर्षिय तिमिल्सिनाले महत्त्वपूर्णमध्येको एक सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । सामान्यतयाः सञ्चारमन्त्रीले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्छन् ।

एसियन इन्स्टिच्युट फर एडभान्स्ड रिसर्चको नेतृत्व गरेका उनी अस्ट्रेलियामा उच्चशिक्षा हासिल गरी नेपाल फर्किएका थिए । त्यसपछि अध्यापनकर्ममा सक्रिय उनी त्यसबाहेक जलवायु परिवर्तन, भू–राजनीति, सामाजिक समावेशीकरण, द्वन्द्व व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छन् ।

दुई वर्षअघि मात्रै रास्वपासँग आबद्ध उनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागमा पनि आवद्ध छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीति पढाएका थिए । केही दिनअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘त्यो अनुभवलाई नीति निर्माणमा उतार्ने मेरो रहर छ ।’

नुवाकोट–१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत र नेकपा नेता हितबहादुर तामाङलाई पराजित गरी निर्वाचित भएका हुन् । उनी अस्ट्रेलिया जानुअघि नेपालमा अंग्रेजी साहित्य अध्यापन र रेडियो सगरमाथामा सञ्चारकर्मीको रूपमा आबद्ध थिए ।

गतसाता अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा तिमिल्सिनाले आफूहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको काम सरकारको प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्न पनि हुन्छ । यसअघि सञ्चारमन्त्रीलाई नै प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो ।

‘जनताको अपेक्षा के छ र हामीले गल्ती गर्दा त्यसको परिणाम कति भयानक हुन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण सचेत छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘हाम्रो मुख्य ध्यान राष्ट्रिय स्वार्थ र जनतालाई दिएको बाचा पूरा गर्ने बाटोमा अवरोध पन्छाउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ ।’

डा. विक्रम तिमिल्सिना रास्वपा सञ्चार मन्त्रालय सञ्चारमन्त्री
सम्बन्धित खबर

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेन सरकारलाई बधाई दिँदै रोहितले भने- खेलाडीहरूमा नयाँ उत्साह थपिएको छ
निफमा ‘शोले’ निर्देशकसँग राजेश हमालले संवाद गर्ने
पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीलाई हराएका साहलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी
बालेनलाई बधाई दिँदै कुलमानले भने- सुझाव र खबरदारीमा रचनात्मक भूमिका रहन्छ
बिरामीको सेवा गर्ने नर्सलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

