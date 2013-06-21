पूर्वसञ्चारकर्मीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नुवाकोट–१ का सांसद डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
- डा. तिमिल्सिनाले अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ र क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी सञ्चारकर्मी र प्राज्ञिक काम गरेका छन्।
- उनी सञ्चारमन्त्रीसँगै सरकारको प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
१३ चैत, काठमाडौं । झन्डै एक दशक लामो सञ्चारकर्मको अनुभव, भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अनुभव हासिल गरेका नुवाकोट–१ का रास्वपा सांसद डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यालय र क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन एवं प्राज्ञिक काम गरेको अनुभव भएका ४३ वर्षिय तिमिल्सिनाले महत्त्वपूर्णमध्येको एक सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । सामान्यतयाः सञ्चारमन्त्रीले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्छन् ।
एसियन इन्स्टिच्युट फर एडभान्स्ड रिसर्चको नेतृत्व गरेका उनी अस्ट्रेलियामा उच्चशिक्षा हासिल गरी नेपाल फर्किएका थिए । त्यसपछि अध्यापनकर्ममा सक्रिय उनी त्यसबाहेक जलवायु परिवर्तन, भू–राजनीति, सामाजिक समावेशीकरण, द्वन्द्व व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छन् ।
दुई वर्षअघि मात्रै रास्वपासँग आबद्ध उनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागमा पनि आवद्ध छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीति पढाएका थिए । केही दिनअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, ‘त्यो अनुभवलाई नीति निर्माणमा उतार्ने मेरो रहर छ ।’
नुवाकोट–१ मा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत र नेकपा नेता हितबहादुर तामाङलाई पराजित गरी निर्वाचित भएका हुन् । उनी अस्ट्रेलिया जानुअघि नेपालमा अंग्रेजी साहित्य अध्यापन र रेडियो सगरमाथामा सञ्चारकर्मीको रूपमा आबद्ध थिए ।
गतसाता अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा तिमिल्सिनाले आफूहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको काम सरकारको प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्न पनि हुन्छ । यसअघि सञ्चारमन्त्रीलाई नै प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो ।
‘जनताको अपेक्षा के छ र हामीले गल्ती गर्दा त्यसको परिणाम कति भयानक हुन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण सचेत छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘हाम्रो मुख्य ध्यान राष्ट्रिय स्वार्थ र जनतालाई दिएको बाचा पूरा गर्ने बाटोमा अवरोध पन्छाउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ ।’
