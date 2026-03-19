कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन- अपेक्षा धेरै छन्, जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्नुस्

‘सेवा प्रवाह छिटो र छरितो हुनुपर्‍यो । कुनै पनि विवादित कामहरू हुनुभएन,’ उनले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १८:२८

१४ चैत, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जनताले तत्काल अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

शनिबार मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार मन्त्रालय सरकारको अनुहार र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय भएको बताउँदै जनतालाई तत्काल लाभ हुने र प्रतिफल आउने गरी जनमुखी काम गर्न आग्रह गरे ।

‘देशमा एउटा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखिएको छ । निर्वाचनले हामीलाई अभूतपूर्व ‘म्यान्डेड’ दिएका छन् । जनअपेक्षा पनि धेरै छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनताले तत्काल अनुभूति गर्नेगरी सरकारले काम गर्नुपर्ने दायित्व छ ।’

उनले नवगठित सरकारको भावनाअनुसार जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरल, छिटो र छरितो सेवा प्रवाह बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सेवा प्रवाह छिटो र छरितो हुनुपर्‍यो । कुनै पनि विवादित कामहरू हुनुभएन,’ उनले भने ।

सेवाग्राहीले समस्या महसुस गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले समाधान गरिसक्नुपर्ने उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘जनभावनालाई सम्मान गरेर देशले खोजेको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सबैले योगदान गर्नुपर्छ ।’

उनले मन्त्रालयले तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित आउन उच्चपदस्त अधिकारीलाई आग्रह गर्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई नमूना मन्त्रालयका रूपमा स्थापित गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । –रासस

कर्मचारी डा. विक्रम तिमिल्सिना
अमेरिकामा खडा भयो मानव कर्मचारी बिनाको कम्पनी, सबै काम एआईले गर्ने

अमेरिकामा खडा भयो मानव कर्मचारी बिनाको कम्पनी, सबै काम एआईले गर्ने
नयाँ वर्षको सुरुमै मेटाले किन हटायो १ हजार कर्मचारी ?

नयाँ वर्षको सुरुमै मेटाले किन हटायो १ हजार कर्मचारी ?
काममा धेरै छिटो आएको भन्दै कर्मचारी बर्खास्त

काममा धेरै छिटो आएको भन्दै कर्मचारी बर्खास्त
६० सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

६० सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)
कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- जेनजीको मस्यौदामा काम गर्नुस्, परेको म बेहोर्छु

कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- जेनजीको मस्यौदामा काम गर्नुस्, परेको म बेहोर्छु
श्रम मन्त्रालय : छैनन् मन्त्री, फुर्सदमा कर्मचारी

श्रम मन्त्रालय : छैनन् मन्त्री, फुर्सदमा कर्मचारी

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

