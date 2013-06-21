रोशी खोलामा बाढी : ७ जना फसे, उद्धार हुँदै

कपिल कोइराला
२०८२ चैत १३ गते २०:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • १३ चैत शुक्रबार साँझ काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी खोलामा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीमा ७ जना फसेका छन्।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी कोमल शाहले उद्धार प्रयास भइरहेको र एउटा गाडी बगाएको बताए।
  • प्रहरी चौकी भकुण्डेका इन्चार्ज गणेश श्रेष्ठको टोली घटनास्थल पुगेको छ र थप विवरण आउन बाँकी छ।

१३ चैत काभ्रेपलाञ्चोक । शुक्रबार साँझ परेको अविरल बर्षाका कारण रोशी  खोलामा आएको बाढीमा ७ जना व्यक्तिहरू फसेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी कोमल शाहका अनुसार रोशी खोलाको चौकीडाँडा नजिकै ७ जना व्यक्तिहरु फसेको र उद्धारको प्रयास भइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार एउटा गाडी बगाएको छ । ‘त्यो गाडी बगाउन लागेपछि यात्रुहरू  झरेर ठूलो ढुङ्गामा चढेर बस्नुभको छ । अध्यारो र पानी परिरहेको कारण उद्धारमा केही कठिनाइ भएको छ,’ एसपी शाहले भने ।

अहिले प्रहरी चौकी भकुण्डेका इन्चार्ज गणेश श्रेष्ठको टोली घटनास्थल पुगेको छ ।

घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ ।

लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

