जवानदेखि एसएसपीसम्मलाई बिहान ७ बजेबाटै बर्दीमा रहन प्रहरी हेडक्वार्टरको सर्कुलर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते २२:१४

१३ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्मलाई चुस्ता पोसाक (बर्दी) मा तयारी अवस्थामा बस्न सर्कुलर गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा कार्यरत प्रहरीहरूलाई बिहान ७ बजेबाटै बर्दीमा स्ट्यान्डबाई बस्न सर्कुलर भएको हो ।

उनीहरू सबैलाई चुस्ता पोसाक (बर्दी) मा बस्न सर्कुलर जारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि आजै साँझ नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीसँग डेढ घण्टा छलफल गरेका थिए।

उक्त छलफलमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल पनि सहभागी थिए ।

एसएसपी नेपाल प्रहरी
प्रहरीका ११ एसएसपीको सरुवा, को कहाँ ?

अवकाश हुन ७ दिन बाँकी छँदा प्रहरी अस्पतालका एसएसपीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

डेढ महिनादेखि प्रहरीमा ७ एसएसपी खाली

प्राविधिक एसएसपी चौधरी डीआईजी बढुवा सिफारिस

बदलिँदो सुरक्षा चुनौती- ४ वटा प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा खटाइयो सशस्त्रका एसएसपी, को कहाँ ?

नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटको राजीनामा स्वीकृत

