+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

डेढ महिनादेखि प्रहरीमा ७ एसएसपी खाली

प्राविधिकतर्फका २ एसएसपी दरबन्दी जनपदतर्फ ल्याएर बढुवा गर्ने तयारी

रिक्त एसएसपी बढुवाका लागि करिब दुई दर्जन एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १४:२२
Listen News
0:00
0:30
🔊

१ पुस, काठमाडौं । नेपालमा ७ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रिक्त भएको डेढ महिना बित्दा समेत बढुवा हुन सकेको छैन ।

गत ९ कात्तिकका पाँच एसएसपीहरु भुपेन्द्र खत्री, दोस्रोमा सानुराम भट्टराई, तेस्रोमा ओम अधिकारी, चौथोमा शेखर खनाल र पाँचौंमा अभिनारायण काफ्ले डीआईजी बढुवामा सिफारिस भएका थिए । सिफारिस भएको एक सातापछि उनीहरूले डीआईजीको दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरे ।

त्यसपछि १ मंसिरमा अर्का एसएसपी विश्व अधिकारी पनि डीआईजी बढुवामा सिफारिस भए । योसँगै रिक्त एसएसपीको संख्या ६ पुग्यो । यही बीचमा एसएसपी प्रकाश रानाभाटले राजीनामा दिए । उनको राजीनामा पनि स्वीकृत भयो ।

यो सँगै नेपाल प्रहरीमा रिक्त एसएसपीको संख्या ७ पुग्यो । रिक्त भएको डेढ महिना बित्दा पनि अहिलेसम्म एसएसपीमा बढुवा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म बढुवा हुन नसक्नुको कारण भने प्राविधिकतर्फका दुई एसएसपीको दरबन्दी जनपदतर्फ मिलान गरेर बढुवा गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । यसका लागि गर्नेपर्ने संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नका लागि मन्त्री परिषद्ले समेत स्वीकृत दिएको छ । अहिले यसैमा काम भइरहेकाले केही ढिलाइ भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो ।

यो सँगै दरबन्दी मिलान गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने बाटो समेत प्रहरी हेडक्वाटरले पाएको छ । दरबन्दी मिलान भएपछि बढुवा गर्नेगरी तयारी अघि बढाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागले जनाएको छ । यसअघि सशस्त्र प्रहरीले समेत दबरन्दी मिलान गर्दै तीन डीआईजी, एक एसएसपीको दरबन्दी थप गरेको थियो ।

रिक्त एसएसपी बढुवाका लागि करिब दुई दर्जन एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । बढुवाका लागि भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कँडेल, सुरेन्द्रप्रसाद काफ्ले, अमरेन्द्रबहादुर सिंह, श्याम सिंह चौधरी, नकुल पोख्रेल, पदमबहादुर बिष्ट छन् ।

त्यस्तै वासुदेव खतिवडा, प्रजित केसी, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, दिलीप घिमिरे, वीरेन्द्रबहादुर शाही, राजकुमार सिलवाल, सुवास चन्द्र बोहरा, जनकबहादुर शाही, रामेश्वर कार्की, चक्रराज जोशी, अर्जुन प्रसाल तिमिल्सिना र रमेश पण्डित छन् ।

एसएसपी नेपाल प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्राविधिक एसएसपी चौधरी डीआईजी बढुवा सिफारिस

प्राविधिक एसएसपी चौधरी डीआईजी बढुवा सिफारिस
बदलिँदो सुरक्षा चुनौती- ४ वटा प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा खटाइयो सशस्त्रका एसएसपी, को कहाँ ?

बदलिँदो सुरक्षा चुनौती- ४ वटा प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा खटाइयो सशस्त्रका एसएसपी, को कहाँ ?
नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटको राजीनामा स्वीकृत

नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटको राजीनामा स्वीकृत
प्रहरीमा ६ एसएसपी खाली, २ अंक काटिएका बस्नेतसहित १७ जना प्रतिस्पर्धामा

प्रहरीमा ६ एसएसपी खाली, २ अंक काटिएका बस्नेतसहित १७ जना प्रतिस्पर्धामा
नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटले दिए राजीनामा

नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटले दिए राजीनामा
बढुवा भएका ११ एसएसपीको पदस्थापन, को कहाँ ? (सूचीसहित)

बढुवा भएका ११ एसएसपीको पदस्थापन, को कहाँ ? (सूचीसहित)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित