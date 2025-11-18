+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्राविधिक एसएसपी चौधरी डीआईजी बढुवा सिफारिस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १४:४३

१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्राविधिक प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रामकुमार चौधरी प्राविधिक प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

बढुवा साफारिस समितिले सोमबार चौधरीलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो ।

उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभाग भौतिक पूर्वाधार महाशाखा नक्सालमा कार्यरत छन् ।

उनी प्राविधि समूहतर्फको इन्जिनियरिङ उपसमूह तर्फ कार्यरत छन् ।

एसएसपी डीआईजी बढुवा रामकुमार चौधरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बदलिँदो सुरक्षा चुनौती- ४ वटा प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा खटाइयो सशस्त्रका एसएसपी, को कहाँ ?

बदलिँदो सुरक्षा चुनौती- ४ वटा प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा खटाइयो सशस्त्रका एसएसपी, को कहाँ ?
नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटको राजीनामा स्वीकृत

नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटको राजीनामा स्वीकृत
प्रहरीमा ६ एसएसपी खाली, २ अंक काटिएका बस्नेतसहित १७ जना प्रतिस्पर्धामा

प्रहरीमा ६ एसएसपी खाली, २ अंक काटिएका बस्नेतसहित १७ जना प्रतिस्पर्धामा
नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटले दिए राजीनामा

नेपाल प्रहरीका एसएसपी रानाभाटले दिए राजीनामा
बढुवा भएका ११ एसएसपीको पदस्थापन, को कहाँ ? (सूचीसहित)

बढुवा भएका ११ एसएसपीको पदस्थापन, को कहाँ ? (सूचीसहित)
एसएसपी बढुवा सिफारिसविरुद्ध अमेरिका रहेका एसपीले गरे उजुरी

एसएसपी बढुवा सिफारिसविरुद्ध अमेरिका रहेका एसपीले गरे उजुरी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित