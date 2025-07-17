+
बढुवा भएका ११ एसएसपीको पदस्थापन, को कहाँ ? (सूचीसहित)

२०८२ साउन २२ गते ११:१९

  • प्रहरी उपरीक्षकबाट वरिष्ठ उपरीक्षकमा बढुवा भएका ११ जनालाई बुधबार राति पदस्थापन गरिएको छ।
  • एसएसपी तुलबहादुर कार्कीलाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान महाशाखा पोखरा पठाइएको छ।
  • राकेश सिंहलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय भैरहवामा र राजजिबहादुर बस्नेतलाई नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा पठाइएको छ।

२२ साउन, काठमाडौं । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवा भएका ११ जनाको पदस्थापन गरिएको छ ।

बुधबार राति बढुवा भएका ११ एसएसपीहरु बुधबार राति पदस्थापन गरिएको छ । पदस्थापन सूचीअनुसार एसएसपी तुलबहादुर कार्कीलाई गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान महाशाखा पोखरा पठाइएको छ ।

राकेश सिंहलाई गौतब बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय भैरहवामा पठाइएको छ । राजजिबहादुर बस्नेतको नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज बाँके)मा पठाइएको छ ।

यस्तो छ पदस्थापन सूची –

एसएसपी नेपाल प्रहरी
