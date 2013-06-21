पक्राउपछि पूर्वगृहमन्त्री लेखकले भने- राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्न तयार छु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
- लेखकले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका कारण पक्राउ गरिएको भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन्।
- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कानूनभन्दा माथि कोही नहुने र पक्राउ न्यायको सुरुवात भएको बताएका छन्।
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिशाेध र पूर्वाग्रही ढंगले आफूलाई पक्राउ गरेकाे भन्दै त्यसकाे राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन्। शनिबार बिहान भक्तपुरकाे कटुन्जेस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेपछि लेखकले यस्ताे बताएका हुन्।
उनले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशाेध पूर्ण ढंगले मलाई पक्राउ गरेकाे छ। यसकाे राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्न तयार छु।’ मन्त्रिपरिषदकाे निर्णयबाट मान्छे पक्राउ गर्ने अभ्यास थालेर कानुनको मजाक उडाइएकाे लेखकले बताए। ‘क्याविनेटबाट निर्णय गरेर पक्राउ गरिएको छ। यस्ताे कहिले हुँदैन संसारमा,’ उनले भने।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई पक्राउ गर्नु प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएका छन् ।
तर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कानूनभन्दा माथि कोही नहुने बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि स्टाटस लेख्दै उनले यो प्रतिसोध नभइ न्यायको सुरुवात भएको बताएका छन् ।
