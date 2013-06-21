अनेरास्ववियु अध्यक्ष भन्छन्- कफन बाँधेर निस्कन्छौँ, गोली खान तयार छौँ

‘हामीले टायर बाल्ने, तलाबन्दी गर्ने, सबै किसिमका गतिविधिहरू बन्द गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, आज बाध्यतावश यो सडकमा ओर्लिन परेको छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १५:०४

१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले मातहतका कमिटीलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने गतिविधिको भण्डाफोरका लागि सडकमा उत्रिन आह्वान गरेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेको विरोधमा शनिबार प्रदर्शनमार्गमा आयोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनेरास्ववियुका सबै कमिटीहरूलाई सडकमा उत्रिन आह्वान गरेका हुन् ।

‘देशैभरीका सबै साथीहरू, सबै जिल्ला कमिटी, सबै विश्वविद्यालय कमिटी सडकमा आएर राष्ट्रको प्रणालीलाई बेठीक तरिकाले दुरुपयोग गर्ने, कानुनका छिद्रहरूमा टेकेर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने गतिविधिको हामीले भण्डाफोर गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष धामीले भने ।

उनले शनिबार अनेरास्ववियुले सरकारलाई खबरदारीमात्रै गरेको र आइतबारदेखि प्रदर्शन निरन्तर रहने पनि बताए । ‘हामीले आज खबरदारी गरेका छौं । अब भोलिदेखि हरेक दिन, हरेक चोक, हरेक ठाउँमा अनेरास्ववियुले आन्दोलन गरिरहने छ,’ अध्यक्ष धामीले भने, ‘अनेरास्ववियुले आन्दोलनको मुठभेड गरिरहने छ । आन्दोलनको मसाल बोकिरहने छ ।’

अध्यक्ष धामीले टायर बाल्ने, तालाबन्दी गर्ने गतिविधि संगठनले बन्द गरेको भए पनि आज बाध्य भएर सडकमा उत्रिनु परेको पनि बताए । ‘हामीले टायर बाल्ने, तलाबन्दी गर्ने, सबै किसिमका गतिविधिहरू बन्द गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, आज बाध्यतावश यो सडकमा ओर्लिन परेको छ ।’

अनेरास्ववियु कफन बाँधेर सडकमा ओर्लिको जिकिर गर्दै धामीले व्यवस्थाको रक्षाका लागि गोली खान तयार रहेको पनि बताए । ‘कफन बाँधेर आर्लेका छौं । मर्नका लागि तयार छौँ,’ उनले भने, ‘कसैले यो प्रणालीको लागि यो छातीमा गोली हान्छ, यो व्यवस्थाका लागि यो छातीमा गोली हान्छ भने हामी गोली खान तयार छौँ ।’

केपी शर्मा ओली पक्राउ दीपक धामी नेकपा एमाले
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

