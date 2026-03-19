‘ड्रोन भ्यु’मा हेर्नुस् एमालेको प्रदर्शन

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा एमालेले जनसंगठनहरूको तर्फबाट जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय लगत्तै एमाले कार्यकर्ताहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८२ चैत १४ गते १६:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेको विरोधमा एमाले कार्यकर्ताहरुले काठमाडौंका भृकुटीमण्डप, माइतीघर लगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन्।
  • माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनकारी नयाँबानेश्वरतर्फ अघि बढ्दा प्रहरीसँग झडप भएको छ र माइतीघर–बिजुलीबजार खण्डमा तनावको स्थिति छ।
  • नेकपा एमालेको आकस्मिक सचिवालय बैठकले कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने र प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।

१४ चैत, काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेको विरोधमा एमाले कार्यकर्ताहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले भृकुटीमण्डप, माइतीघर लगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरु नयाँबानेश्वरतर्फ अघि बढ्ने क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको छ । झडपका कारण स्थिति तनावग्रस्त भएको छ । अहिले माइतीघर–बिजुलीबजार खण्डमा तनावको स्थिति छ ।

एमाले कार्यकर्ताहरुले टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सो खण्डमा सवारी साधनहरु पनि चलेका छैनन् ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा नेकपा एमालेको आज बसेको आकस्मिक सचिवालय बैठकले कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साथै जनसंगठनहरूको तर्फबाट प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्ने लगायतका निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय लगत्तै एमाले कार्यकर्ताहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

हेर्नुहोस् काठमाडौंको माइतीघर–बिजुलीबजार क्षेत्रको प्रदर्शन–

एमाले विरोध प्रदर्शन नेकपा एमाले
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

Hot Properties

Advertisment

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

