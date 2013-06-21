कार्की आयोगको प्रतिवेदन जलाउँदै सडकमा एमाले कार्यकर्ताको विरोध

News Summary
- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आयोगको प्रतिवेदन जलाएर विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।
- एमाले कार्यकर्ताले च्यासल नजिक टायर र प्रतिवेदन बालेर प्रदर्शन गरेका छन् र पत्रकारलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन्।
- सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ र एमालेले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।
१४ चैत, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुले सडकमा प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनको जाँझबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनको प्रति जलाउँदै उनीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासल नजिक एमाले कार्यकर्ताले टायर र कार्की आयोगको प्रतिवेदनको प्रति बालेर प्रदर्शन गरेका हुन् । उक्त स्थानमा प्रहरीको उपस्थिति भने न्यून छ ।
एमाले कार्यकर्ताले पत्रकारलाई धम्कीपूर्ण भाषा समेत प्रयोग गरेका छन् । पत्रकारलाई उनीहरुको भनेका छन्, ‘देश जल्दा कहाँ थियौ ? अहिले किन खिच्या ? ब्याक हौ ।’
जेनजी आन्दोलनको जाँझबुझ गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँझबुझ आयोग बनाएको थियो । चुनावपछि गठन भएको बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हिजो गरेको थियो । सरकार गठन भएको पहिलो दिन नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिए लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।
शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेपछि एमालेले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
