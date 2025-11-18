जनसंगठनलाई सडकमा उतार्ने एमालेको निर्णय

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले अध्यक्ष पक्राउको विरोधमा १४ चैत दिउँसो ३ बजे जनसंगठनहरूलाई सडकमा प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको छ।
- एमाले सचिवालयले अध्यक्ष ओली पक्राउपछि आकस्मिक बैठक डाकेर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- अध्यक्ष ओलीलाई गुण्डुबाट नियन्त्रणमा लिएर महराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भर्ना गरिएको छ।
१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आफ्ना अध्यक्ष पक्राउको विरोधमा जनसंगठनहरूलाई सडकमा उतार्ने निर्णय गरेको छ ।
एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठकले आज शनिबार दिउँसो ३ बजे जनसंगठनहरूको तर्फबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो । एमालेका जनसंगठन २३ वटा छन् ।
एमाले अध्यक्ष पक्राउ परे त्यसको प्रतिरोधमा उत्रने हिजो नै विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए ।
आज बिहान सबेरै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उनको निवास गुण्डुबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अध्यक्ष ओली पक्राउ परेपछि सचिवालयको आकस्मिक बैठक डाकिएको थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि महराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याइएका ओलीलाई भर्ना गरिएको छ ।
