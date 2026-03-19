बबरमहल क्षेत्रमा बल्यो टायर, प्रहरीले गर्‍यो लाठीचार्ज

झडप उग्र बन्दै जान थालेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले ढुंगा प्रहार गरिरहेका छन् ।

दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८२ चैत १४ गते १६:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल क्षेत्रमा एमाले कार्यकर्ता र प्रहरीले झडप हुँदा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ।
  • एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा प्रदर्शनकारी माइतीघरबाट नयाँबानेश्वरतर्फ अगाडि बढ्दा प्रहरीले जिल्ला अदालत अगाडि रोक्न खोजेको थियो।
  • झडपपछि सो क्षेत्र तनावग्रस्त रहेको छ र प्रदर्शनकारीले ढुंगा प्रहार गरिरहेका छन्।

१४ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनमा उत्रिएका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ ।

झडप उग्र बन्दै जान थालेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूले ढुंगा प्रहार गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका एमाले कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको हो ।

प्रदर्शनकारी माइतीघर मण्डलाबाट नयाँबानेश्वरतर्फ अगाडि बढ्न खोज्दा प्रहरीले बबरमहलस्थित जिल्ला अदालत अगाडि रोक्न खोजेको थियो ।

त्यसक्रममा झडप भएको हो । अहिले पनि सो क्षेत्र तनावग्रस्त छ ।

बबरमहल
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

सम्बन्धित खबर

पीएम कपमा शनिबारका दुवै खेल नतिजाविहीन

पीएम कपमा शनिबारका दुवै खेल नतिजाविहीन
बबरमहल क्षेत्रमा प्रहरी र एमाले कार्यकर्ताबीच घम्साघम्सी (तस्वीरहरू)

बबरमहल क्षेत्रमा प्रहरी र एमाले कार्यकर्ताबीच घम्साघम्सी (तस्वीरहरू)
च्यासलमा एमाले कार्यकर्ताद्वारा पत्रकारहरूमाथि दुर्व्यवहार

च्यासलमा एमाले कार्यकर्ताद्वारा पत्रकारहरूमाथि दुर्व्यवहार
‘मुटुको चाल बढेकाले ओलीलाई अस्पतालमै राखियो’ 

‘मुटुको चाल बढेकाले ओलीलाई अस्पतालमै राखियो’ 
एमाले कर्णालीका नेता मल्ल बलात्कार आरोपमा पक्राउ*

एमाले कर्णालीका नेता मल्ल बलात्कार आरोपमा पक्राउ*
काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप

काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

