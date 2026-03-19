इरानमा ‘डिजिटल अन्धकार’, एक महिनादेखि इन्टरनेट बन्द

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार इरानी नागरिक ६७२ घण्टाभन्दा बढी समयदेखि विश्वव्यापी सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा विमुख भएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १६:२७

१४ चैत, काठमाडौं । इन्टरनेट अनुगमनकारी संस्था नेटब्लकस्का अनुसार इरानमा जारी ‘ब्ल्याकआउट’ आज शनिबार ठ्याक्कै एक महिना पुगेको छ ।

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेदेखि नै त्यहाँको इन्टरनेट सेवा काटिएको हो ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार इरानी नागरिक ६७२ घण्टाभन्दा बढी समयदेखि विश्वव्यापी सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा विमुख भएका छन् ।

नेटब्लक्सको ग्राफले इरानको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सामान्य अवस्थाको तुलनामा केवल १ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ ।

यो प्रतिबन्धका कारण युद्धको समयमा सर्वसाधारणले स्वतन्त्र सूचना पाउन र सम्भावित आक्रमणका बारेमा सचेत हुन समेत कठिन भएको बताइएको छ ।

इरानी अधिकारीहरूले ‘ह्वाइटलिस्ट’ प्रणाली लागू गरी केही सरकारी निकाय र वफादार व्यक्तिहरूलाई मात्र सीमित पहुँच दिएका छन् ।

यो ब्ल्याकआउटलाई आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा लामो र गम्भीर इन्टरनेट शटडाउनमध्ये एक मानिएको छ ।

इन्टरनेट बन्द इरान मध्यपूर्व तनाव
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

