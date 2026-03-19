युवा संघले काठमाडौंमा निकाल्यो मसाल जुलुस

१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट जनवर्गीय संगठन युवा संघले काठमाडौंमा मसाल जुलुस निकालेको छ ।
काठमाडौंको बिजुलीबजार क्षेत्रमा युवा संघका नेता कार्यकर्ताहरूले जुलुस निकालेको हो ।
एमालेका विभिन्न संगठनहरूले शनिबार दिउँसो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । माइतीघर–बबरमहल क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले शनिबार प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले भोलि पनि प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् ।
युवा संघका नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार, भोलिबाट हुने प्रदर्शन अझै आक्रामक हुनेछ ।
गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा दमन भएको थियो ।
त्यसबेला एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए । ओली र लेखक पक्राउ परेपछि एमालेले विरोधमा प्रदर्शन शुरु गरेको हो ।
