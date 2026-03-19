युवा संघले काठमाडौंमा निकाल्यो मसाल जुलुस

काठमाडौंको बिजुलीबजार क्षेत्रमा युवा संघका नेता कार्यकर्ताहरूले जुलुस निकालेको हो ।

२०८२ चैत १४ गते २१:२८

१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट जनवर्गीय संगठन युवा संघले काठमाडौंमा मसाल जुलुस निकालेको छ ।

काठमाडौंको बिजुलीबजार क्षेत्रमा युवा संघका नेता कार्यकर्ताहरूले जुलुस निकालेको हो ।

एमालेका विभिन्न संगठनहरूले शनिबार दिउँसो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । माइतीघर–बबरमहल क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले शनिबार प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले भोलि पनि प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् ।

युवा संघका नेताहरूले दिएको जानकारी अनुसार, भोलिबाट हुने प्रदर्शन अझै आक्रामक हुनेछ ।

गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा दमन भएको थियो ।

त्यसबेला एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए । ओली र लेखक पक्राउ परेपछि एमालेले विरोधमा प्रदर्शन शुरु गरेको हो ।

युवा संघको अध्यक्ष चुनिए महाराज गुरुङ

महेश बस्नेतको आग्रह- घुमन्ते उम्मेदवारलाई विकास देखाइदिनुस्, भोट एमालेलाई दिनुस्

युवा संघको नेतृत्व क्षितिजले छोड्ने, महाराज गुरुङले लिने

सिक्री लुट्ने टासी : बाबुराजा अपहरणमा १२ वर्ष कैद, छुटेपछि युवा संघको केन्द्रीय सदस्य

किन कार्यकर्तालाई सत्तासँग भिड्न उक्साउँदैछन् ओली ?

बालेनविरुद्ध युवा संघले दियो साइबर ब्यूरोमा उजुरी

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

