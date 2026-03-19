बाघले नदेखेको जंगल होइन, एमालेले नदेखेको जेल होइन : रघुजी पन्त

१४ चैत, काठमाडौ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले संसद र सडक दुवै मोर्चाबाट सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध भिड्न तयार रहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पन्तले सरकारले निहु खोजे हनिमुन पिरियड कुरेर एमाले नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘नेकपा एमाले मुठभेड र सरकारसँग द्वन्द्व चाहदैन, तर सरकार निहुँ खोज्न थाल्छ भने संसद र सडक दुवै मोर्चा सम्हालेर सरकारको असंवैधानिक र गैरकानुनी शासनशैली विरुद्ध भिड्न एमाले तयार छ,’ पन्तले लेखेका छन् ।
उनले जेलसँग एमाले नडराउने पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘बाघले नदेखेको जंगल होइन, एमालेले नदेखेको जेल होइन,’ पन्तले लेखेका छन्, ‘अहिलेको लोकतन्त्र हामीले सम्पूर्ण जीवन लगाएर, पसिना र रगत बगाएर ल्याएको हो । लाखाौं जनता र कार्यकर्ताहरुको पसिना र रगत बगेको छ यो लोकतन्त्र ल्याउन ।’
उपाध्यक्ष पन्तले पार्टीपंक्तिलाई समेत संयम हुन आग्रह गरेका छन् । सँगै, सच्चिएको एमाले जनताको चाहना भएको पनि उनले सम्झाएका छन् । ‘आत्मालोचित भएर सच्चिएर आएको एमाले जनताले देख्न चाहेका छन् भन्ने नबिर्साै । अजेय शक्ति जनता नै हो भन्ने तथ्य नबिर्सौ,’ पन्तले लेखेका छन्, ‘राजनीतिमा कहिले सडकमा, कहिले जेलमा र कहिले सत्तामा भइन्छ, आत्तिनु हुँदैन ।’
