बाघले नदेखेको जंगल होइन, एमालेले नदेखेको जेल होइन : रघुजी पन्त

‘नेकपा एमाले मुठभेड र सरकारसँग द्वन्द्व चाहदैन, तर सरकार निहुँ खोज्न थाल्छ भने संसद र सडक दुवै मोर्चा सम्हालेर सरकारको असंवैधानिक र गैरकानुनी शासनशैली विरुद्ध भिड्न एमाले तयार छ,’ पन्तले लेखेका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते २२:३९

१४ चैत, काठमाडौ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले संसद र सडक दुवै मोर्चाबाट सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध भिड्न तयार रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पन्तले सरकारले निहु खोजे हनिमुन पिरियड कुरेर एमाले नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘नेकपा एमाले मुठभेड र सरकारसँग द्वन्द्व चाहदैन, तर सरकार निहुँ खोज्न थाल्छ भने संसद र सडक दुवै मोर्चा सम्हालेर सरकारको असंवैधानिक र गैरकानुनी शासनशैली विरुद्ध भिड्न एमाले तयार छ,’ पन्तले लेखेका छन् ।

उनले जेलसँग एमाले नडराउने पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘बाघले नदेखेको जंगल होइन, एमालेले नदेखेको जेल होइन,’ पन्तले लेखेका छन्, ‘अहिलेको लोकतन्त्र हामीले सम्पूर्ण जीवन लगाएर, पसिना र रगत बगाएर ल्याएको हो । लाखाौं जनता र कार्यकर्ताहरुको पसिना र रगत बगेको छ यो लोकतन्त्र ल्याउन ।’

उपाध्यक्ष पन्तले पार्टीपंक्तिलाई समेत संयम हुन आग्रह गरेका छन् । सँगै, सच्चिएको एमाले जनताको चाहना भएको पनि उनले सम्झाएका छन् । ‘आत्मालोचित भएर सच्चिएर आएको एमाले जनताले देख्न चाहेका छन् भन्ने नबिर्साै । अजेय शक्ति जनता नै हो भन्ने तथ्य नबिर्सौ,’ पन्तले लेखेका छन्, ‘राजनीतिमा कहिले सडकमा, कहिले जेलमा र कहिले सत्तामा भइन्छ, आत्तिनु हुँदैन ।’

रघुजी पन्त
सम्बन्धित खबर

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित