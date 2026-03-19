काठमाडौं जिल्ला अदालतमा के भइरहेको छ ?

रमेश लेखकको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमा उपस्थित भएर बहस गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते ११:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा १५ चैतमा ल्याइएको छ।
  • न्यायाधीश आनन्द कुमार श्रेष्ठको इजलासमा म्याद सम्बन्धी निवेदन पेश हुने भएको छ।
  • पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल भएकाले भिडियो कन्फ्रेन्सिङबाट अदालतमा उपस्थित गराइने छ।

१५ चैत, काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ल्याइएको छ । अदालतको १४ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश आनन्दकुमार श्रेष्ठको इजलासमा म्यादसम्बन्धी निवेदन पेश हुने भएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठ जिल्ला अदालतमा आइसकेका छन् ।

रमेश लेखकको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमा उपस्थित भएर बहस गर्ने जानकारी दिएका छन् । तर, न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट फाइल पेश नभएकाले केहीबेर पर्खन भनेका छन् ।

त्यसैले लेखकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंको रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा राखिएको छ । अदालत बाहिरपट्टि कार्यकर्ताहरुले प्रदर्शन गर्ने जानकारी पाएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ठूलो संख्यामा परिचालित भएका छन् ।

यसबीच पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने अदालतमा पेश गर्न कठिन भएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताएका छन् । बडालका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल भएकाले अदालतमा ल्याउने अवस्था छैन । त्यसैले भिडियो कन्फ्रेन्सिङ वा भर्चुअल रूपमा उनलाई न्यायाधीशसामु उपस्थित गराइने छ ।

ओली र लेखकलाई थुनामा राख्न नहुने भन्दै बहस गर्ने र बहस हेर्ने कानुन व्यवसायीहरूको भीड अदालतमा लागेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौं रमेश लेखक
Hot Properties

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

