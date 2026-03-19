जिल्ला अदालतले भन्यो- ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्ने माग मनासिव

जिल्ला अदालतले ‘अनुमति माग गरेको व्यहोरा मनासिव देखिएको’ भन्दै जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गर्नुका साथै पाँच दिन म्याद दिएको हो ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १८:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्न पाँच दिन म्याद थप गरेको छ।
  • सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राख्न अनुमति माग मनासिव देखिएको भन्दै पाँच दिन म्याद थपको आदेश दिएको छ।
  • भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको घटनामा आपराधिक हेलचेक्राँइ आरोपमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा बुझाइएको थियो।

१५ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्न माग गरिएको अनुमतिलाई मनासिव भनेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दकुमार श्रेष्ठको इजलासले जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुमति मागलाई स्वाभाविक भन्दै त्यसको समर्थन गरेको हो । अनि जिल्ला अदालतले शुरुको मितिदेखि लागू हुनेगरी पाँच दिन म्याद थपेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको र व्यहोरा मनासिव देखिँदा हिरासतमा राखी लेखिए बमोजिमको कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि ५ (पाँच) दिनको म्याद थपको अनुमती प्रदान गरिदिएको छ ।’

आरोपितहरूको बयान गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरण कागज गर्नुपर्ने अनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले ती सबै कामका लागि आरोपितहरू ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले ‘अनुमति माग गरेको व्यहोरा मनासिव देखिएको’ भन्दै जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन गर्नुका साथै पाँच दिन म्याद दिएको हो ।

अदालतले दिएको म्याद शनिबार बिहानदेखि नै गणना हुन्छ । अब प्रहरीले पाँच दिन कटेपछि ओली र लेखकलाई अदालतमा पेश गर्नुपर्छ ।

भदौ २३ को प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरी १९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा आपराधिक हेलचेक्राँइ गरेको आरोपमा प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी आइतबार जिल्ला अदालतमा बुझाएको हो ।

कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको बेवास्ता गरी जनधनको क्षति गर्न मद्दत गरी आपराधिक लापरबाही गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ अनि काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारी, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीहरूका हकमा फेरि अर्को समिति बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यसको निचोडका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

केपी शर्मा ‌ओली जिल्ला अदालत काठमाडौं जेनजी आन्दोलन रमेश लेखक
सम्बन्धित खबर

अदालतको आदेश- ओलीको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नू

अदालतको आदेश- ओलीको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नू
ओली र लेखकलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग

ओली र लेखकलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग
ओली र लेखकलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै

ओली र लेखकलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै
प्रहरी हेडक्वाटरमा रातभर परामर्श, झिसमिसेमै ओली–लेखक पक्राउ

प्रहरी हेडक्वाटरमा रातभर परामर्श, झिसमिसेमै ओली–लेखक पक्राउ
ओली-लेखक पक्राउ : प्रतिशोध कि अनुसन्धानको वैधानिक प्रक्रिया ?

ओली-लेखक पक्राउ : प्रतिशोध कि अनुसन्धानको वैधानिक प्रक्रिया ?
‘पुष्ट्याइँ नगरी पक्रनु विधि र प्रक्रिया विपरीत’

‘पुष्ट्याइँ नगरी पक्रनु विधि र प्रक्रिया विपरीत’

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

