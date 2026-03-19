अदालतको आदेश- ओलीको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नू

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न ५ दिन म्याद थपको अनुमति दिएको छ।
- ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ र उनी भर्चुअल रुपमा इजलासमा उपस्थित भएका थिए।
- जेनजी आन्दोलनको दमनबारे जाँच आयोगले ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
१५ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारमा प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ५ दिन म्याद थपको अनुमति दिँदै प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत आदेश जारी गरेको हो ।
‘प्रतिवादी केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भई उपचारार्थ अस्पतालमा रहेको भन्ने समेत निजको प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत यो आदेश गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पक्राउलगत्तै अस्पताल भर्ना भएका ओली भने बिरामी भएका कारण इजलासमा भर्चुअल रुपमा उपस्थित भएका थिए ।
ओलीलाई हिजो (शनिबार) बिहान भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा दमन भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको बेला एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए ।
उक्त आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ओली–लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
