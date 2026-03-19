अप्रिल महिनामा नेटफ्ल्क्सिमा आउँदैछन् यी फिल्म र सिरिज (सूचीसहित)

- नेटफ्लिक्सले अप्रिल २०२६ का लागि नयाँ ओरिजिनल सिरिज, चर्चित सिरिजका नयाँ सिजन र विभिन्न फिल्महरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
- अप्रिल १ मा ‘लभ अन द स्पेक्ट्रम’ सिजन ४, ‘बोहेमियन र्याप्सोडी’, ‘मिसन : इम्पोसिबल’ सिरिज र ‘माडागास्कर’ परिवारिक फिल्महरू रिलिज हुनेछन्।
- अप्रिलभर विभिन्न दिनहरूमा ‘एक्सओ, किटी’ सिजन ३, ‘बीफ’ सिजन २, ‘अ क्वाइट प्लेस पार्ट २’ र ‘टाइसन फ्युरी खक अर्सलानबेक माखमुदोभ’ जस्ता सामग्रीहरू सार्वजनिक हुनेछन्।
नेटफ्लिक्सले अप्रिल २०२६ का लागि नयाँ सामग्रीको आकर्षक सूची सार्वजनिक गरेको छ । यस महिना स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा नयाँ ओरिजिनल, फिर्ता आउने चर्चित सिरिज र नयाँ फिल्मको राम्रो मिश्रण देख्न पाइनेछ ।
नेटफ्लिक्सका केही लोकप्रिय ओरिजिनल सिरिजका नयाँ सिजन पनि यही महिनामा आउनेछन् । ‘लभ अन द स्पेक्ट्रम’ को सिजन ४, ‘एक्सओ, किटी’ को सिजन ३ र ‘बीफ’ को सिजन २ रिलिज हुँदैछन्, जसले दर्शकलाई फेरि आकर्षित गर्ने अपेक्षा छ ।
फिल्मतर्फ पनि विविधता देखिन्छ । ‘बोहेमियन र्याप्सोडी’ जस्ता अस्कर अवार्ड विजेता फिल्मदेखि लिएर ‘मिसन : इम्पोसिबल’ का पहिलो पाँच श्रृंखलासम्म प्लेटफर्ममा थपिनेछन् ।
परिवारसहित हेर्न मिल्ने फिल्म पनि समावेश छन् । ‘माडागास्कर’, ‘माडागास्करः एस्केप २ अफ्रिका’, ‘माडागास्कर ३ः युरोप्स मोस्ट वान्टेड’ र ‘पेन्गुइन्स अफ माडागास्करः द मुभी’ जस्ता फिल्मले एकल दर्शकदेखि परिवारसम्मलाई मनोरञ्जन दिनेछन् ।
अप्रिल १
यस दिन ‘लभ अन द स्पेक्ट्रम’ सिजन ४ सहित धेरै फिल्म एकैपटक आउनेछन् । साथै ‘बोहेमियन र्याप्सोडी’, ‘एभरेस्ट’, ‘अमेरिकन ग्याङ्गस्टर’ जस्ता चर्चित फिल्म पनि समावेश छन् । ‘मिसनः इम्पोसिबल’ का पहिलो पाँच श्रृंखला, ‘माडागास्कर’ सिरिजका तीन भाग र ‘पेन्गुइन्स अफ माडागास्कर’ जस्ता पारिवारिक फिल्महरू पनि यही दिन उपलब्ध हुनेछन् ।
यसका साथै ‘होटल ट्रान्सिल्भेनिया २’, ‘लुसी’, ‘किण्डरगार्टेन कप’ लगायतका फिल्म र ‘ह्याप्पीज प्लेस’ तथा ‘सेन्ट डेनिस मेडिकल’ सिजन १ पनि रिलिज हुँदैछन् ।
अप्रिल २
‘एक्सओ, किटी’ सिजन ३, ‘द ब्याड गाइज : द सिरिज’ सिजन २ लगायत विभिन्न देशका नयाँ सिरिज सार्वजनिक हुनेछन् ।
अप्रिल ३
‘ब्लडहाउन्ड्स’ सिजन २, ‘ग्याङ्ग्स अफ गालिसिया’ सिजन २, ‘हाइ टाइड्स’ सिजन ३ र भारतीय सिरिज ‘मामला लीगल है’ सिजन २ रिलिज हुनेछन् ।
अप्रिल ७
‘बिस्ट’, ‘अनटोल्डः चेस मेट्स’ र स्ट्यान्डअप ‘शेङ वाङः पर्पल’ आउनेछन् ।
अप्रिल ८
‘ट्रस्ट मीः द फाल्स प्रोफेट’ रिलिज हुनेछ ।
अप्रिल ९
‘एट्टिन्थ रोज’, ‘बान्दी’ र ‘बिग मिस्टेक्स’ सार्वजनिक हुनेछन् ।
अप्रिल १०
‘स्क्रीम’, ‘टेम्प्टेसन आइल्याण्ड’ सिजन २ र ‘टर्न अफ द टाइड’ सिजन ३ आउनेछन् ।
अप्रिल ११
‘अ क्वाइट प्लेस पार्ट २’ र बक्सिङ म्याच ‘टाइसन फ्युरी खक अर्सलानबेक माखमुदोभ’ रिलिज हुनेछ ।
अप्रिल १२
‘एट होम विथ द फ्युरीज’ सिजन २ आउनेछ ।
अप्रिल १३
अमेरिकी इतिहास र संस्कृतिमा आधारित विभिन्न डकुमेन्ट्री सार्वजनिक हुनेछन्, जसमा ‘अमेरिका : आवर डिफाइनिङ आवर्स’ र ‘अमेरिकन गडफादर्स’ जस्ता शीर्षक छन् । साथै ‘हलोविन एन्ड्स’ पनि रिलिज हुनेछ ।
अप्रिल १४
‘क्रुक्स’ सिजन २ र ‘अनटोल्ड : जेल ब्लेजर्स’ आउनेछन् ।
अप्रिल १५
‘फेक प्रोफाइल’ सिजन ३, ‘मिलियन डलर सिक्रेट’ सिजन २ र ‘लिडिया पोएट’ सिजन ३ रिलिज हुनेछन् ।
अप्रिल १६
चर्चित सिरिज ‘बीफ’ सिजन २ र फुटबल स्टारमाथि आधारित ‘रोनाल्डिन्हो ः द वन एन्ड ओनली’ सार्वजनिक हुनेछ ।
अप्रिल १७
‘अल्फा मेल्स’ सिजन ५ सहित अन्य शीर्षक रिलिज हुनेछन् ।
अप्रिल १८-१९
‘डिनायल’, ‘वी आर अल ट्राइङ हियर’ र ‘हिम’ जस्ता फिल्म आउनेछन् ।
अप्रिल २०
बालबालिकाका लागि ‘कोकोमेलन लेन’ सिजन ७ र कमेडी शो ‘फनी एएफ विथ केभिन हार्ट’ रिलिज हुनेछ ।
अप्रिल २१-२२
‘अनटोल्ड’ सिरिजका नयाँ एपिसोडहरू, ‘सन्तिता’, ‘सोल्ड आउट अन यू’ र ‘गार्डेनिङ शो’ जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछन् ।
अप्रिल २३
‘स्ट्रेन्जर थिङ्स : टेल्स फ्राम ८५’ सहित केही नयाँ सिरिज रिलिज हुनेछन् ।
अप्रिल २४-२७
‘एपेक्स’, ‘सुपरनोभा : जेनेसिस’ र ‘स्ट्रेट टु हेल’ जस्ता शीर्षक आउनेछन् ।
अप्रिल २९-३०
महिनाको अन्त्यतिर ‘मिलियन डलर सिक्रेट’ सिजन २ को थप एपिसोड, ‘शुड आइ म्यारी अ मर्डरर?’ र ‘म्यान अन फायर’ रिलिज हुनेछन् । समग्रमा, अप्रिल महिनामा नेटफ्लिक्सले विभिन्न भाषा र शैलीका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै दर्शकलाई विविध मनोरञ्जन दिने तयारी गरेको छ ।
