अप्रिल महिनामा नेटफ्ल्क्सिमा आउँदैछन् यी फिल्म र सिरिज (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १५:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेटफ्लिक्सले अप्रिल २०२६ का लागि नयाँ ओरिजिनल सिरिज, चर्चित सिरिजका नयाँ सिजन र विभिन्न फिल्महरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
  • अप्रिल १ मा ‘लभ अन द स्पेक्ट्रम’ सिजन ४, ‘बोहेमियन र्‍याप्सोडी’, ‘मिसन : इम्पोसिबल’ सिरिज र ‘माडागास्कर’ परिवारिक फिल्महरू रिलिज हुनेछन्।
  • अप्रिलभर विभिन्न दिनहरूमा ‘एक्सओ, किटी’ सिजन ३, ‘बीफ’ सिजन २, ‘अ क्वाइट प्लेस पार्ट २’ र ‘टाइसन फ्युरी खक अर्सलानबेक माखमुदोभ’ जस्ता सामग्रीहरू सार्वजनिक हुनेछन्।

नेटफ्लिक्सले अप्रिल २०२६ का लागि नयाँ सामग्रीको आकर्षक सूची सार्वजनिक गरेको छ । यस महिना स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा नयाँ ओरिजिनल, फिर्ता आउने चर्चित सिरिज र नयाँ फिल्मको राम्रो मिश्रण देख्न पाइनेछ ।

नेटफ्लिक्सका केही लोकप्रिय ओरिजिनल सिरिजका नयाँ सिजन पनि यही महिनामा आउनेछन् । ‘लभ अन द स्पेक्ट्रम’ को सिजन ४, ‘एक्सओ, किटी’ को सिजन ३ र ‘बीफ’ को सिजन २ रिलिज हुँदैछन्, जसले दर्शकलाई फेरि आकर्षित गर्ने अपेक्षा छ ।

फिल्मतर्फ पनि विविधता देखिन्छ । ‘बोहेमियन र्‍याप्सोडी’ जस्ता अस्कर अवार्ड विजेता फिल्मदेखि लिएर ‘मिसन : इम्पोसिबल’ का पहिलो पाँच श्रृंखलासम्म प्लेटफर्ममा थपिनेछन् ।

परिवारसहित हेर्न मिल्ने फिल्म पनि समावेश छन् । ‘माडागास्कर’, ‘माडागास्करः एस्केप २ अफ्रिका’, ‘माडागास्कर ३ः युरोप्स मोस्ट वान्टेड’ र ‘पेन्गुइन्स अफ माडागास्करः द मुभी’ जस्ता फिल्मले एकल दर्शकदेखि परिवारसम्मलाई मनोरञ्जन दिनेछन् ।

अप्रिल १

यस दिन ‘लभ अन द स्पेक्ट्रम’ सिजन ४ सहित धेरै फिल्म एकैपटक आउनेछन् । साथै ‘बोहेमियन र्‍याप्सोडी’, ‘एभरेस्ट’, ‘अमेरिकन ग्याङ्गस्टर’ जस्ता चर्चित फिल्म पनि समावेश छन् । ‘मिसनः इम्पोसिबल’ का पहिलो पाँच श्रृंखला, ‘माडागास्कर’ सिरिजका तीन भाग र ‘पेन्गुइन्स अफ माडागास्कर’ जस्ता पारिवारिक फिल्महरू पनि यही दिन उपलब्ध हुनेछन् ।

यसका साथै ‘होटल ट्रान्सिल्भेनिया २’, ‘लुसी’, ‘किण्डरगार्टेन कप’ लगायतका फिल्म र ‘ह्याप्पीज प्लेस’ तथा ‘सेन्ट डेनिस मेडिकल’ सिजन १ पनि रिलिज हुँदैछन् ।

अप्रिल २

‘एक्सओ, किटी’ सिजन ३, ‘द ब्याड गाइज : द सिरिज’ सिजन २ लगायत विभिन्न देशका नयाँ सिरिज सार्वजनिक हुनेछन् ।

अप्रिल ३

‘ब्लडहाउन्ड्स’ सिजन २, ‘ग्याङ्ग्स अफ गालिसिया’ सिजन २, ‘हाइ टाइड्स’ सिजन ३ र भारतीय सिरिज ‘मामला लीगल है’ सिजन २ रिलिज हुनेछन् ।

अप्रिल ७

‘बिस्ट’, ‘अनटोल्डः चेस मेट्स’ र स्ट्यान्डअप ‘शेङ वाङः पर्पल’ आउनेछन् ।

अप्रिल ८

‘ट्रस्ट मीः द फाल्स प्रोफेट’ रिलिज हुनेछ ।

अप्रिल ९

‘एट्टिन्थ रोज’, ‘बान्दी’ र ‘बिग मिस्टेक्स’ सार्वजनिक हुनेछन् ।

अप्रिल १०

‘स्क्रीम’, ‘टेम्प्टेसन आइल्याण्ड’ सिजन २ र ‘टर्न अफ द टाइड’ सिजन ३ आउनेछन् ।

अप्रिल ११

‘अ क्वाइट प्लेस पार्ट २’ र बक्सिङ म्याच ‘टाइसन फ्युरी खक अर्सलानबेक माखमुदोभ’ रिलिज हुनेछ ।

अप्रिल १२

‘एट होम विथ द फ्युरीज’ सिजन २ आउनेछ ।

अप्रिल १३

अमेरिकी इतिहास र संस्कृतिमा आधारित विभिन्न डकुमेन्ट्री सार्वजनिक हुनेछन्, जसमा ‘अमेरिका : आवर डिफाइनिङ आवर्स’ र ‘अमेरिकन गडफादर्स’ जस्ता शीर्षक छन् । साथै ‘हलोविन एन्ड्स’ पनि रिलिज हुनेछ ।

अप्रिल १४

‘क्रुक्स’ सिजन २ र ‘अनटोल्ड : जेल ब्लेजर्स’ आउनेछन् ।

अप्रिल १५

‘फेक प्रोफाइल’ सिजन ३, ‘मिलियन डलर सिक्रेट’ सिजन २ र ‘लिडिया पोएट’ सिजन ३ रिलिज हुनेछन् ।

अप्रिल १६

चर्चित सिरिज ‘बीफ’ सिजन २ र फुटबल स्टारमाथि आधारित ‘रोनाल्डिन्हो ः द वन एन्ड ओनली’ सार्वजनिक हुनेछ ।

अप्रिल १७

‘अल्फा मेल्स’ सिजन ५ सहित अन्य शीर्षक रिलिज हुनेछन् ।

अप्रिल १८-१९

‘डिनायल’, ‘वी आर अल ट्राइङ हियर’ र ‘हिम’ जस्ता फिल्म आउनेछन् ।

अप्रिल २०

बालबालिकाका लागि ‘कोकोमेलन लेन’ सिजन ७ र कमेडी शो ‘फनी एएफ विथ केभिन हार्ट’ रिलिज हुनेछ ।

अप्रिल २१-२२

‘अनटोल्ड’ सिरिजका नयाँ एपिसोडहरू, ‘सन्तिता’, ‘सोल्ड आउट अन यू’ र ‘गार्डेनिङ शो’ जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछन् ।

अप्रिल २३

‘स्ट्रेन्जर थिङ्स : टेल्स फ्राम ८५’ सहित केही नयाँ सिरिज रिलिज हुनेछन् ।

अप्रिल २४-२७

‘एपेक्स’, ‘सुपरनोभा : जेनेसिस’ र ‘स्ट्रेट टु हेल’ जस्ता शीर्षक आउनेछन् ।

अप्रिल २९-३०

महिनाको अन्त्यतिर ‘मिलियन डलर सिक्रेट’ सिजन २ को थप एपिसोड, ‘शुड आइ म्यारी अ मर्डरर?’ र ‘म्यान अन फायर’ रिलिज हुनेछन् । समग्रमा, अप्रिल महिनामा नेटफ्लिक्सले विभिन्न भाषा र शैलीका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै दर्शकलाई विविध मनोरञ्जन दिने तयारी गरेको छ ।

‘के-पप डेमन हन्टर्स’ को दोस्रो श्रृंखला ल्याउने नेटफ्ल्क्सिको घोषणा

‘धुरन्धर’ बन्यो नेटफ्ल्क्सिमा सबैभन्दा धेरै हेरिने भारतीय फिल्म

‘वार्नर ब्रदर्स’ किन्ने सम्झौताबाट पछि हट्यो नेटफ्ल्क्सि, प्यारामाउन्टले किन्ने

नेटफ्ल्क्सिको २१५ करोड भारुको प्रस्ताव अस्वीकार, ‘अल्फा’ हलमै आउने

प्रतिबन्ध लगाइएका पाकिस्तान, मध्यपूर्वमै ‘धुरन्धर’ नेटफ्ल्क्सि ट्रेन्डिङको शीर्षस्थानमा

बीटीएसको ‘कमब्याक कन्सर्ट’ लाई नेटफ्ल्क्सिले विश्वभर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

