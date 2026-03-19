+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संगठन हटाउने योजनाप्रति विद्यार्थी नेताहरूको आपत्ति

प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउने योजना आएन

दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने विषयमा विद्यार्थी संगठनहरू सहमत छैनन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १९:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
  • विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानको धारा १७ अनुसार राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै असहमति जनाएका छन्।
  • सरकारले ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा बन्द गरी मनोवैज्ञानिक असर नपर्ने मूल्यांकन प्रणाली तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।

१५ चैत, काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गर्‍यो ।

सरकारको यो कदमामा विद्यार्थी संगठनहरूले असहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाह नियुक्त भएपछि १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय वटा कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गरेको थियो । जसमा शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने भनिएको छ ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने विषयमा विद्यार्थी संगठन सहमत छैनन् । विश्वविद्यालयमा हाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) छ । जहाँ दलका विद्यार्थी संगठनमार्फत स्ववियु चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । स्वतन्त्र समूहले पनि स्ववियुमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । संविधानको मर्मविपरीत सरकारले विद्यार्थी संगठन हटाउन खोजेको विद्यार्थी नेताहरूको तर्क छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा राजनीतिक दल, संघ, संस्था खोल पाउने व्यवस्था छ ।

‘आलोकाँचो अपरिपक्व कुरा आयो । संविधान नहेरि रिर्फम भयो,’ नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले भने, ‘राजनीतिक विचार राख्न पाउने मौलिक अधिकार हो । अहिलेको स्ववियु संरचना हटाउन मिल्दैन । अधिनायकवादतर्फ जानु हुँदैन ।’

५ चैतमा स्ववियु चुनाव भएको एक वर्ष भएको छ । स्ववियुको कार्यकाल बाँकी नै रहेको अवस्थामा सरकारले हटाउन नमिल्ने दाबी विद्यार्थी नेताहरूको छ ।

‘सरकारको कदम निरंकुश अधिनायकवादी शैली भयो । संघ संगठनको विरासत नबुझी हटाउन मिल्दैन,’ अखिलका अध्यक्ष दीपक धामीले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार हो । सरकारको योजना गलत नियतका साथ आएको छ । सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।’

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने भनिएको छ ।

विद्यार्थी नेताहरू विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी आन्दोलनलाई कसैले खारेज गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् ।

‘विद्यार्थी संगठन प्रतिक्षी आन्दोलन हो । विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको तयारी संविधानसँग बाझिएको छ,’ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजय सापकोटाले भने, ‘आन्दोलनको मोडालिटी फरक हुन्छ तर कसैले संगठन खारेज गर्न सक्दैन । सरकाले निषेध गर्न मिल्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारको कार्यसूची : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने

लामोसमयदेखि विश्वविद्यालयबाट कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउनु पर्ने बहस चलेको छ । तर त्यो विषय भने सरकारको कार्यसूचीमा परेको छैन । कुलपति प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतक हस्तक्षेप भएको र दलीय आस्थाको आधारमा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । दलीय आधारमा हुन नदिन प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग प्राज्ञहरूले नै गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी कार्यसूचीमा विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

५ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द हुने सरकारको कार्ययोजना छ । ‘उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
विद्यार्थी संगठन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित