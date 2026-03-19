+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राज्यका अंगले गरेका काम कानुनसम्मत छन्, हस्तक्षेप हुँदैन : सरकार प्रवक्ता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १९:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पक्राउ गरिएको प्रष्ट पारेको छ।
  • सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कानुनी प्रक्रिया अनुसार भदौ २३ र २४ को घटनामा पक्राउ गरिएको बताए।
  • एमालेले ओलीको पक्राउ प्रतिशोध भएको आरोप लगाएको छ भने सरकारले नियमसंगत भएको स्पष्ट पारेको छ।

१६ चैत, काठमाडौं । सरकारले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पक्राउ गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदन अनुसार गरेको बताए ।

‘हामी संवेदनशील छौँ । कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुन्छ,’ उनले भने, ‘गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनसार गरेको हो ।’

एमालेले भने अध्यक्ष ओलीको पक्राउलाई प्रतिशोध भएको आरोप लगाएको छ । तर सरकारले भने नियमसंगत भएको स्पष्ट पारेको छ ।

गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनमा तत्कालीन सरकार प्रमुख ओली र गृहमन्त्री लेखक थिए । त्यसबेला सरकारले आन्दोलनमा दमन र बल प्रयोग गरेको भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओली पक्राउ परेपछि एमालेभने सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए ।

‘भदौ २४ गतेको घटनाको कुरा आइरहेको छ । यस दिनको घटनाको धेरै पक्राउ परिसकेको अवस्था छ । धेरैलाई मुद्दा चलिसकेको छ । २३ गतेको घटनाको कोही पनि पक्राउ परेका थिएनन्,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गरेका हौं । राज्यका निकाय र अंगले गर्ने कामहरू कानुनसम्मत हुन्छन्, हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं ।’

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
प्रवक्ता
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित