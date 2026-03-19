कारोबारसँगै घट्यो सेयर बजार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १५:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मंगलबार सेयर बजार २.६१ अंकले घटेर नेप्से परिसूचक २७५७ अंकमा कायम भएको छ।
  • आजको कारोबार रकम ६ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो दिनको १० अर्ब ९२ करोडभन्दा कम हो।
  • ८२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १७५ कम्पनीको मूल्य घटेको छ र होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै १.०८ प्रतिशतले बढेको छ।

२४ चैत, काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार २.६१ अंक घटेको छ । अघिल्लो दिन ८३ अंक बढेको बजार आज सामान्य अंक घटेको हो । आजको कारोबारपछि बजार परिसूचक नेप्से २७५७ अंकमा कायम भएको छ ।

सुरुवाती कारोबारका क्रममा बजार बढे पनि ११ : ५० बजेपछि केही तल झर्‍यो । कारोबार सुरु भएको १० मिनेटमै नेप्से २७९२ अंकसम्म पुगेको थियो । कारोबार रकम घटेको छ । अघिल्लो दिन १० अर्ब ९२ करोडको कारोबार भएकोमा आज ६ अर्ब ७३ करोडको मात्रै भयो । धेरैजसो कम्पनीको मूल्य घटेको छ ।

८२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १७५ को घट्यो भने १२ को स्थिर रह्यो । अधिकांश समूहका सूचक घटेका छन् । होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै १.०८ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै व्यापार सबैभन्दा धेरै १.८८ प्रतिशत घट्यो ।

हाइड्रोपावर ०.१५, अन्य ०.७१ तथा बैंकिङ ०.०४ प्रतिशत बढे । निर्जीवन बीमा ०.३३, माइक्रोफाइनान्स ०.१९, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.०५, जीवन बीमा ०.४५, विकास बैंक ०.६२, फाइनान्स ०.४१ तथा लगानी ०.४६ प्रतिशत घटे ।

६ कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । १० प्रतिशत बढेका कम्पनीमा भुजुङ हाइड्रोपावर, सुपरखुदी हाइड्रोपावर, स्वेतगंगा हाइड्रोपावर, रिजलाइन इनर्जी, सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक र होटल फरेस्ट इन छन् । त्रिशुली जलविद्युतको ८.६३ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

झापा इनर्जीको मूल्य सबैभन्दा धेरै ३.९६ प्रतिशत घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा ङादी ग्रुप, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, आँखुखोला जलविद्युत्, एसवाई प्यानल र नेसनल हाइड्रोपावर छन् ।

८३ अंक बढ्यो सेयर बजार, हाइड्रोपावरमा उच्च वृद्धि

अर्थमन्त्रीले भने : सेयर बजारमा आतंकित पार्ने काम भयो, आत्तिनु पर्दैन

प्रारम्भिक कारोबारमा सम्हालियो सेयर बजार, रिलायन्समा बिक्री चाप

सेयर बजार घटेका बेला ब्रोकर एसोसिएसनले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ६ बुँदे सुझाव

सेयर बजार नखुल्दा पनि ‘अर्डर’ हाल्न पाइँदै, सर्किट ब्रेकर सीमा ८ प्रतिशत

सातामै लगानीकर्ताले गुमाए साढे ४ खर्ब, कहाँ थामिएला बजारको पहिरो ?

