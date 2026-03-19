खाडीमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित फिर्ताका लागि कूटनीति पहल गरियोस् : गीता गुरुङ

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारसँग पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण डरमा बाँचिरहेका नेपालीहरूको सुरक्षित घर फिर्तीका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेकी हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १५:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरूङले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण डरमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षित घर फिर्तीका लागि सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिन्।
  • सांसद गुरूङले महिलामाथि भइरहेको साइबर बुलिङ रोक्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिन्।
  • उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधानको मर्मअनुसार समुन्नत नेपाल निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको बताइन्।

२४ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरूङले खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षित घर फिर्तीका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारसँग पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण डरमा बाँचिरहेका नेपालीहरूको सुरक्षित घर फिर्तीका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेकी हुन् ।

‘पश्चिम एसियामा जारी युद्धको कारण डरमा बाँचिरहेका नेपालीहरूको सुरक्षित घर फिर्तीका लागि सरकारको अविलम्ब कुटनैतिक पहलका लागि माग गर्दछु,’ सांसद गुरूङले भनिन् ।

सांसद गुरूङले महिलाहरूमाथि भइरहेको साइबर बुलिङ रोक्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् ।

‘आफ्ना धारणा अभिव्यक्त गरेकै आधारमा महिलाहरूमाथि भइरहेको निकृष्ट साइबर बुलिङ रोक्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस सांसद गुरूङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधानको मर्मअनुसार समुन्नत नेपाल निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्न अपेक्षा राखेको पनि बताइन् ।
‘रास्वपाले प्राप्त गरेको लोभलाग्दो जनमतका लागि बधाई दिँदै उहाँहरूले संविधानको मर्मअनुसार समुन्नत नेपाल निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

गीता गुरुङ
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

