भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीले नेपालमा प्रवेश पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो : निशा डाँगी

News Summary
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीले नेपालमा प्रवेश पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको बताइन्।
- उनले भनिन्, 'भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसको हाल दुरूपयोग भइरहेको छ।'
- नियमअनुसार एक दिनको गेट पास लिएर प्रवेश गरेका सवारीसाधनहरू फिर्ता जानुपर्ने भए पनि व्यवहारमा नेपालमै सञ्चालन भइरहेको उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्।
- भारतीय गाडी नेपालमा दुर्घटनामा परे क्षतिपुर्तिमा समस्या रहेको पनि उनले बताइन्।
२५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद निशा डाँगीले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीले नेपालमा प्रवेश पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको बताएकी छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसको हाल दुरूपयोग भइरहेको छ ।’
नियमअनुसार एक दिनको गेट पास लिएर प्रवेश गरेका सवारीसाधानहरू फिर्ता जानुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यस्ता सवारीसाधनहरू नेपालमै निजी तथा सार्वजनिक रुपमा सञ्चालन भइराखेको भनेर उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
यसले गर्दा उच्च भन्सार तिरेर नेपाली नम्बर प्लेटमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको पनि उनले बताएकी छन् ।
भारतीय गाडी नेपालमा दुर्घटनामा परे क्षतिपुर्तिमा समस्या रहेको पनि उनले बताइन् ।
