झापा-१ : रास्वपाकी निशा डाँगी निर्वाचित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापा १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत मतगणना सम्पन्न भई रास्वपाकी निशा डाँगी निर्वाचित भएकी छन्।
- निशा डाँगीले ४५ हजार ६८० मत ल्याएकी छन् भने कांग्रेसका केशवराज पाण्डेले १० हजार ५५० मत प्राप्त गरेका छन्।
- श्रमसंस्कृति पार्टीका केवलराम राईले १० हजार ४, एमालेका रामचन्द्र उप्रेतीले ७ हजार ६५९ मत ल्याएका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । झापा १ मा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गतको मतगणना सम्पन्न भएको छ । यहाँ रास्वपाकी निशा डाँगी निर्वाचित भएकी छन् ।
यसअघि समानुपातिक सांसद रहेकी उनी यसपटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएकी हुन् ।
उनले ४५ हजार ६८० मत ल्याइन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका केशवराज पाण्डेले १० हजार ५५०, श्रमसंस्कृति पार्टीका केवलराम राईले १० हजार ४ मत ल्याए । त्यस्तै एमालेका रामचन्द्र उप्रेतीले ७ हजार ६५९, राप्रपाका हेमराज कार्कीले १६१२, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका सन्तोष तामाङले ९७१ मत ल्याए ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4