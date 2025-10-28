विस्तारित बैठकमा तोसिमालाई बोल्न नदिएको भन्दै निशा डाँगीको आपत्ति

२२ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विस्तारित बैठकमा डा तोसीमा कार्कीलाई बोल्न नदिएको भन्दै अर्की केन्द्रीय सदस्य निशा डाँगीले आपति जनाएकी छन् ।
तोसिमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै निशाले उनको लागि समय मागेकी हुन् । शुक्रबारदेखि चितवनको सौराहामा सुरु भएको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै गर्दा बोल्न पाउनु पर्ने माग गर्दै तोसिमा उठेर समय मागेकी थिइन्।
कार्यवाहक सभापति बोलिरहँदा बीचमा समय माग्दै उनी उभिइरहेपछि महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उनी बसेकै सिटमा पुगेर उनको कुरा सुनेका थिए ।
बैठकमा सहभागी नेताहरुले भने तोसीमाले अपरिपक्क व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको आरोपमा लगाएका छन् । प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुँदा भने उनले एक समूहको नेतृत्व गरेर आफ्ना धारणा राखिसकेको बैठकमा सहभागीले जानकारी दिएका छन् ।
तोसिमाले छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिए पनि हालसम्म पेस भने भएको छैन । शुक्रबारदेखि सुरु भएको विस्तारित बैठक आज साँझ सकिंदैछ ।
