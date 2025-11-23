धादिङ-२ : रास्वपाका बोधनारायण श्रेष्ठ निर्वाचित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ फागुन, काठमाडौं । धादिङ २ को पनि मतगणना सम्पन्न भएको छ । केहीबेरअघि सकिएको मतगणनामा रास्वपाका बोधनारायण श्रेष्ठले २६ हजार १४३ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रमेश धमलाले २० हजार २७७ मत ल्याए । निर्वाचित भएका श्रेष्ठ र कांग्रेसका धमलाबीचको मतान्तर ५ हजार ८ सय ६५ छ । नेकपा एमालेका धनबहादुर घलेले १० हजार ८४ मत ल्याएका छन् ।
