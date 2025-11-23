+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

श्रीमान्‌ले वडाध्यक्ष हारे, श्रीमतीले सांसद जितिन्

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा आशाका श्रीमान् आमोदकुमार झाले विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १३ को वडाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सूर्यलाल यादवसँग पराजित भए ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ फागुन २३ गते १७:१४

२३ फागुन, विराटनगर । मोरङ क्षेत्र नम्बर-५ बाट आशा झा निर्वाचित भएकी छन् । हिजोसम्म गृहिणी र महिला स्वयंसेविकाको रूपमा काम गरेकी ४२ वर्षीया आशा अब माननीय बनेकी छिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार बनेकी आशाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता स्थापित दलका ‘हेभिवेट’ उम्मेदवारहरूलाई पराजित गरिन् ।

यो क्षेत्रमा ठूला दलका उम्मेदवारले उनलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी नै मानेका थिएनन् । ठूला दलले प्रतिस्पर्धी नमाने पनि उनलाई मतदाताले विश्वास गरेर ३० हजार ४३४ मतसहित निर्वाचित गराए ।

उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार फूलकुमार लालबानीले ९ हजार ४१५ मत मात्र प्राप्त गरे । आशा र फूलकुमारबीचको मतान्तर २१ हजार १९ छ ।

मोरङ-५ को दाबेदारको रूपमा हेरिएका जनता समाजवादी पार्टी उम्मेदवार राजकुमार यादवले ८ हजार ७४७ मत प्राप्त गर्दा नेकपाका उम्मेदवार शिवकुमार मण्डल केवटले ८ हजार ६१४ मत पाएका छन् । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार मनोजकुमार अग्रवालले ६ हजार ९४५ मत पाएका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा विजयी भएका योगेन्द्र मण्डलले ४ हजार १९९ मत प्राप्त गरेका छन् ।

भारी मतान्तरसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेकी आशा यसअघि राजनीतिमा थिइनन् । राजनीति गर्ने रहर पनि थिएन । राजनीतिसँग उनलाई चित्त नै बुझ्दैनथ्यो । समाज बाँच्नुपर्छ भन्ने ठान्थिन् ।

‘राजनीति नगर्ने मानसिकता थियो,’ केही समयअघि उनले भनेकी थिइन्, ‘अधिकार माग्न जाँदा बर्बरतापूर्वक गोली ठोकियो, त्यो देखेपछि ज्वाला म भित्र आयो ।’

आशाको पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रूपमा नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको छ । डा. कुलदीप झा २००७ सालको आन्दोलनमा बितेका थिए । शहीद कुलदीप नाताले आशाका हजुरबुबा पर्छन् । उनको परिवार विगतदेखि नै कांग्रेसको राजनीतिमा थिए ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा आशाका श्रीमान् आमोदकुमार झाले विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १३ को वडाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सूर्यलाल यादवसँग पराजित भए ।

पेसाले निर्माण व्यवसायी आमोदले वडामा हार बेहोरेको तीन वर्ष नपुग्दै श्रीमती आशाले भने घण्टी चुनाव चिह्न लिएर सिधै सिंहदरबारको यात्रा तय गरिन् ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा लामो समय समुदायमा काम गरेकी उनी विभिन्न सामाजिक अभियानहरूमा सक्रिय रहेको रास्वपा नेता वीरेन्द्र साहले बताए ।

आशाको उम्मेदवारी घोषणा हुँदा रास्वपा भित्रै केही असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका थिए । रास्वपाका नेता मनिष झाले आफ्नै परिवारकी सदस्यलाई टिकट दिएको भन्दै ‘नातावाद’ को आरोप समेत लाग्यो । तर ती आलोचना र पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई चिर्दै आशाले स्थापित दलका पुराना नेतालाई पराजित गरिन् ।

संसद्‌मा प्रवेश गर्दै गर्दा आशा झाले बन्द उद्योगको पुन: सञ्चालनको वातावरण बनाउने, युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र सुशासन कायम गर्ने एजेन्डा अघि सारेकी छिन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
आशा झा मोरङ क्षेत्र नम्बर-५ रास्वपा
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

झापा-५ : अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदै, सुरक्षा व्यवस्था कडा (तस्वीरहरू)

झापा-५ : अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदै, सुरक्षा व्यवस्था कडा (तस्वीरहरू)
रुपन्देही-५ मा रास्वपाका खान भारी मतान्तरले विजयी

रुपन्देही-५ मा रास्वपाका खान भारी मतान्तरले विजयी
ललितपुर-३ : तोसिमा कार्की निर्वाचित

ललितपुर-३ : तोसिमा कार्की निर्वाचित
सर्लाही-२ मा रास्वपाका महतो विजयी, महिन्द्र राय र राजेन्द्र महतो पराजित

सर्लाही-२ मा रास्वपाका महतो विजयी, महिन्द्र राय र राजेन्द्र महतो पराजित
राप्रपाको पहिलो जित, जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाही विजयी

राप्रपाको पहिलो जित, जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाही विजयी
पूर्वसुरक्षाकर्मीको संसदीय यात्रा

पूर्वसुरक्षाकर्मीको संसदीय यात्रा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित