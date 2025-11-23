कैलाली ३ : रास्वपाका जोशी निर्वाचित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कैलाली ३ को मतगणना सम्पन्न भई रास्वपाका जगतप्रसाद जोशी २० हजार ३५९ मतसहित निर्वाचित भएका छन्।
- उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भीम बडुवालले ९७०६ मत प्राप्त गरेका छन्।
- नेकपा एमालेका गौरीशंकर चौधरीले ४७५२, नेकपाका वीरमान चौधरीले ११ हजार ९८३, नाउपाका विक्रम चौधरीले ६७४७ र राप्रसपाका वीरेन्द्रबहादुर बमले २३४७ मत पाएका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । कैलाली ३ को पनि मतगणना सम्पन्न भएको छ । यहाँ रास्वपाका जगतप्रसाद जोशी निर्वाचित भएका छन् ।
उनले २० हजार ३५९ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भीम बडुवालले ९७०६ मत ल्याए । त्यस्तै नेकपा एमालेका गौरीशंकर चौधरीले ४७५२ मत ल्याउँदा नेकपाका वीरमान चौधरीले ११ हजार ९८३ मत ल्याए । नाउपाका विक्रम चौधरीले ६७४७ मत ल्याएका छन् ।
राप्रसपाका वीरेन्द्रबहादुर बम२३४७ मत ल्याएका छन् ।
