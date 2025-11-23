+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कैलाली ३ : रास्वपाका जोशी निर्वाचित

कैलाली ३ को पनि मतगणना सम्पन्न भएको छ । यहाँ रास्वपाका जगतप्रसाद जोशी निर्वाचित भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २३ गते १९:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलाली ३ को मतगणना सम्पन्न भई रास्वपाका जगतप्रसाद जोशी २० हजार ३५९ मतसहित निर्वाचित भएका छन्।
  • उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भीम बडुवालले ९७०६ मत प्राप्त गरेका छन्।
  • नेकपा एमालेका गौरीशंकर चौधरीले ४७५२, नेकपाका वीरमान चौधरीले ११ हजार ९८३, नाउपाका विक्रम चौधरीले ६७४७ र राप्रसपाका वीरेन्द्रबहादुर बमले २३४७ मत पाएका छन्।

२३ फागुन, काठमाडौं । कैलाली ३ को पनि मतगणना सम्पन्न भएको छ । यहाँ रास्वपाका जगतप्रसाद जोशी निर्वाचित भएका छन् ।

उनले २० हजार ३५९ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भीम बडुवालले ९७०६ मत ल्याए । त्यस्तै नेकपा एमालेका गौरीशंकर चौधरीले ४७५२ मत ल्याउँदा नेकपाका वीरमान चौधरीले ११ हजार ९८३ मत ल्याए । नाउपाका विक्रम चौधरीले ६७४७ मत ल्याएका छन् ।

राप्रसपाका वीरेन्द्रबहादुर बम२३४७ मत ल्याएका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यी हुन् ५० हजार बढी मतसहित निर्वाचित रास्वपा उम्मेदवार

यी हुन् ५० हजार बढी मतसहित निर्वाचित रास्वपा उम्मेदवार
श्रीमान्‌ले वडाध्यक्ष हारे, श्रीमतीले सांसद जितिन्

श्रीमान्‌ले वडाध्यक्ष हारे, श्रीमतीले सांसद जितिन्
कञ्चनपुर-२ बाट रास्वपाका दिपकराज बोहरा विजयी

कञ्चनपुर-२ बाट रास्वपाका दिपकराज बोहरा विजयी
डडेलधुरामा रास्वपाका ताराप्रसाद जोशी विजयी

डडेलधुरामा रास्वपाका ताराप्रसाद जोशी विजयी
झापा-३ : राजेन्द्र लिङ्देनलाई हराउँदै रास्वपाका पाठक निर्वाचित

झापा-३ : राजेन्द्र लिङ्देनलाई हराउँदै रास्वपाका पाठक निर्वाचित
सिन्धुली–१ मा रास्वपाका धनेन्द्र कार्की विजयी

सिन्धुली–१ मा रास्वपाका धनेन्द्र कार्की विजयी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित