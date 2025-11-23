झापा-३ : राजेन्द्र लिङ्देनलाई हराउँदै रास्वपाका पाठक निर्वाचित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रकाश पाठक ३८ हजार ६७४ मत पाउँदै विजयी भएका छन्।
- राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन २१ हजार बढी मतान्तरले पछि परेका छन्।
- नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार घिमिरलेले ८ हजार १९९ र नेकपा एमालेका हरिबहादुर राजंशीले ७ हजार ४९२ मत प्राप्त गरेका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रकाश पाठक विजयी भएका छन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनलाई २१ हजार बढी मतान्तरले पछि पार्दै पाठक विजयी भएका हुन् ।
पाठकले ३८ हजार ६७४ र लिङदेनले १७ हजार २९४ मत प्राप्त गरे । नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार घिमिरलेले ८ हजार १९९, नेकपा एमालेका हरिबहादुर राजंशीले ७ हजार ४९२ मत ल्याए ।
