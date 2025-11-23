सिन्धुली–१ मा रास्वपाका धनेन्द्र कार्की विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार धनेन्द्र कार्की १६ हजार ६५९ मतसहित विजयी भएका छन्।
- उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका प्रदिप कुमार कटुवालले १५ हजार ८७५ मत ल्याएका छन्।
- नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले १५ हजार ५७० मत र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारले ४ हजार ७०८ मत प्राप्त गरेका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । सिन्धुली क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विजयी भएको छ ।
रास्वपाका उम्मेदवार धनेन्द्र कार्की १६ हजार ६५९ मतसहित विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका प्रदिप कुमार कटुवालले १५ हजार ८७५ मत ल्याए ।
नेपाली कांग्रेसका १५ हजार ५७० मत ल्याए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार डेकेन्द्र प्रसाद सुवेदी भने ४ हजार ७०८ मत ल्याए ।
चुनावी नतिजा २०८२
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
